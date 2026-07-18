Lionel Messi sẽ bước vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp cùng đội tuyển Argentina với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Ở tuổi 39, đội trưởng Albiceleste không còn bùng nổ như thời đỉnh cao, nhưng vẫn là cầu thủ có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Vì thế, một trong những câu hỏi lớn nhất trước cuộc so tài trên sân MetLife là Tây Ban Nha sẽ làm gì để hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi. Tuy nhiên, HLV Luis De la Fuente cho thấy ông không muốn biến trận chung kết thành cuộc chiến xoay quanh một cá nhân.

"Chúng tôi sẽ không theo kèm Messi"

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV De la Fuente được hỏi về cách Tây Ban Nha đối phó với Messi. Câu trả lời của ông khiến nhiều người bất ngờ.

"Chúng tôi sẽ không theo kèm Messi. Nhưng tôi tin Argentina cũng sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho các cầu thủ của Tây Ban Nha", chiến lược gia 65 tuổi nói.

Tây Ban Nha sẽ đối phó Messi ra sao ở chung kết World Cup 2026?

Để lý giải quan điểm của mình, ông kể lại một kỷ niệm khi còn dẫn dắt đội trẻ Sevilla. Khi đó, đội bóng của ông cầm hòa Barcelona 0-0 đến khoảng phút 70 nhờ bố trí một cầu thủ theo sát Messi. Sau khi người này được thay ra, Messi lập tức ghi tới 4 bàn, khiến mọi kế hoạch phá sản.

Kinh nghiệm ấy khiến De la Fuente hiểu rằng việc cố gắng "bắt chết" Messi trong suốt cả trận gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Ông cũng dành những lời ngợi khen đặc biệt cho siêu sao người Argentina.

"Theo tôi, Messi là độc nhất. Những gì cậu ấy thể hiện ở độ tuổi này, cùng thái độ và khát khao cống hiến tại World Cup 2026, thực sự đáng ngưỡng mộ".

Tây Ban Nha chọn bảo vệ hệ thống thay vì khóa một ngôi sao

Dưới thời HLV De la Fuente, Tây Ban Nha xây dựng lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng và sự gắn kết của cả tập thể. Bởi vậy, thay vì bố trí một cầu thủ chuyên theo sát Messi, La Roja nhiều khả năng sẽ duy trì cự ly đội hình, kiểm soát khu trung tuyến và hạn chế những khoảng trống để Argentina triển khai bóng.

Đó cũng là cách Tây Ban Nha đã vô hiệu hóa nhiều hàng công mạnh trên hành trình vào chung kết. Trước đội tuyển Pháp ở bán kết, họ gần như khiến Kylian Mbappe và Ousmane Dembele mất hút trong phần lớn thời gian thi đấu nhờ khả năng kiểm soát thế trận và gây sức ép đồng bộ.

Tuy nhiên, nhiệm vụ trước Argentina sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Bên cạnh Messi, nhà đương kim vô địch còn sở hữu Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul hay Lautaro Martinez - những cầu thủ đủ sức tạo khác biệt nếu đối thủ chỉ tập trung vào đội trưởng của họ.

HLV De la Fuente hiểu rằng muốn đánh bại Argentina, Tây Ban Nha phải làm suy giảm sức mạnh của cả hệ thống chứ không chỉ một cá nhân ẢNH: REUTERS

Trong buổi họp báo, HLV De la Fuente nhiều lần nhấn mạnh sự ngưỡng mộ dành cho Argentina và người đồng nghiệp Lionel Scaloni. Trước những ý kiến cho rằng Argentina thường chơi quyết liệt và giàu tiểu xảo, ông từ chối bình luận theo hướng tiêu cực.

"Tôi rất ngưỡng mộ đội tuyển Argentina. Họ đã làm nên lịch sử và được dẫn dắt bởi một người bạn của tôi. Mỗi đội sẽ sử dụng những vũ khí bóng đá của mình, nhưng đây trước hết vẫn là một trận đấu bóng đá", ông nói.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng cho rằng trận chung kết sẽ là cuộc so tài giữa hai đội tuyển có nhiều điểm tương đồng về tinh thần thi đấu và bản sắc.

Theo ông, cả Tây Ban Nha lẫn Argentina đều sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo ra khác biệt và kết quả nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ.

Khác với bầu không khí căng thẳng thường thấy trước một trận chung kết World Cup, De la Fuente xuất hiện với tâm trạng khá thoải mái.

Khi được hỏi điều khiến ông lo lắng nhất trước trận đấu, nhà cầm quân 65 tuổi hài hước trả lời rằng việc phải trở về khách sạn bằng trực thăng còn khiến ông hồi hộp hơn chính trận chung kết.

Ông cho biết điều quan trọng nhất với Tây Ban Nha lúc này là tận hưởng cơ hội góp mặt ở trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

HLV De la Fuente cũng xác nhận Lamine Yamal và Pedro Porro đều đã hoàn toàn bình phục sau những va chạm ở bán kết và sẵn sàng ra sân. Theo ông, bí quyết đưa Tây Ban Nha liên tiếp vô địch EURO 2024 rồi vào chung kết World Cup 2026 không nằm ở điều gì đặc biệt, mà đơn giản là quá trình làm việc bền bỉ, kiên định với triết lý đã theo đuổi suốt nhiều năm.