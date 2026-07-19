Trước giờ G chung kết World Cup: Fan Việt dự đoán tỉ số gây bất ngờ

Là cổ động viên của đội tuyển Tây Ban Nha, Phạm Nhựt Đẳng (ngụ đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long, TP.HCM) đánh giá cao sự gắn kết và tính kỷ luật trong lối chơi của đội bóng xứ đấu bò.

"Tây Ban Nha là một đội tuyển có sự gắn kết và kỷ luật trong cự ly đội hình. Sự đồng đều trong lối chơi của các cầu thủ Tây Ban Nha có thể giúp họ luôn tìm thấy nhau và bất cứ cá nhân nào cũng có thể tỏa sáng để giúp Tây Ban Nha thực sự làm nên chuyện ở trận đấu này", Đẳng nhận định.

Theo dõi bóng đá Tây Ban Nha trong thời gian dài, Đẳng cho rằng Marc Cucurella, Rodri và Mikel Oyarzabal sẽ là những nhân tố quan trọng giúp đội bóng chinh phục chiếc cúp vàng. Anh cũng kỳ vọng trận chung kết sẽ diễn ra hấp dẫn và kéo dài đến hiệp phụ.

Messi và các đồng đội đang nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ về lần đăng quang tiếp theo ẢNH: REUTERS

"Mình mong muốn trận đấu được kéo dài nhất có thể để chúng ta cùng tận hưởng những phút giây nóng nhất của giải đấu. Mình hy vọng đội tuyển Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-2 khi thời gian thi đấu kéo dài đến hiệp phụ", Đẳng chia sẻ.

Trong khi đó, Trần Thị Thu Quyên (ngụ đường tỉnh lộ 43, P. Tam Bình, TP.HCM), một người hâm mộ Argentina, cho biết điều cô mong chờ nhất là khoảnh khắc toàn đội nâng cao chiếc cúp vô địch, bất kể người ghi bàn quyết định là ai.

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Bên cạnh Lionel Messi, Quyên đặc biệt ấn tượng với Lautaro Martinez nhờ lối chơi toàn diện và khả năng dứt điểm nhạy bén.

"Trên phương diện là cổ động viên của Messi và Argentina, mình dự đoán tỉ số trận đấu khi kết thúc sẽ là 3-2 nghiêng về Argentina", Quyên nói.

Một đội hình đồng đều và sao trẻ Lamine Yamal với tuổi 19 hít thở bầu không khí của trận chung kết World Cup ẢNH: REUTERS

Với góc nhìn của một cổ động viên trung lập, Nguyễn Đình Nam (ngụ đường số 11, P. Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), đồng thời là người hâm mộ Cristiano Ronaldo, mong chờ một trận đấu đôi công hấp dẫn.

"Mình mong muốn trận đấu đôi công hấp dẫn từ đầu đến cuối. Mình nghĩ Tây Ban Nha sẽ kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng vẫn mong có một tỉ số hòa trong thời gian thi đấu chính thức và Argentina sẽ lên ngôi sau chiến thắng ở loạt sút luân lưu", Nam chia sẻ.

Theo dõi và đồng hành cùng chương trình Sống trọn cùng World Cup trên trường quay phát sóng trực tiếp, nhà báo, biên dịch Nguyễn Việt Nhật cũng đưa ra nhận định về trận chung kết.

"Tây Ban Nha của Yamal đã thắng thuyết phục Pháp. Nếu Tây Ban Nha vô địch, kỷ nguyên tiếp theo chắc chắn sẽ thuộc về Lamine Yamal. Cầu thủ này đóng vai trò cực kỳ quan trọng với La Roja và tôi không bất ngờ khi trong 15 - 20 năm tới, Yamal sẽ đóng vai trò tương tự như Messi với tuyển Argentina trong 20 năm qua", Việt Nhật nhận định.

Ở chiều ngược lại, Việt Nhật cho rằng nếu Argentina đăng quang, đó sẽ là một cái kết đẹp cho hành trình của Lionel Messi.

"Những trận cầu nghiệt ngã tại World Cup 2014, Copa America 2015-2016 và lần cuối Messi đoạt Champions League là năm 2015 cho thấy sự nghiệp của cậu ấy không hề dễ dàng. Vì thế, 2 chức vô địch World Cup và có thể là 9 Quả bóng vàng châu Âu sẽ là đoạn kết ngoài sức tưởng tượng với bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào.

Chức vô địch, nếu có, của Argentina và Messi sẽ giúp các người hâm mộ trẻ tin tưởng hơn vào tương lai, bởi sự nghiệp của các bạn không phải lúc nào cũng đơn giản. Hãy cố gắng đến phút cuối cùng vì mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ", Việt Nhật bày tỏ.