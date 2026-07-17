Messi sẽ nâng cúp vô địch, Mbappe trở thành vua phá lưới World Cup 2026?

Lamine Yamal được dự đoán sẽ tỏa sáng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tây Ban Nha hay Argentina sẽ vô địch World Cup 2026?

Chỉ còn hai trận đấu nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khép lại sau hơn một tháng mang đến những cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha được xem là màn so tài giữa hai trường phái bóng đá, giữa kinh nghiệm và sức trẻ, cũng là chủ đề phủ kín nhiều diễn đàn thể thao những ngày qua.

Là người theo dõi gần như toàn bộ các trận đấu của giải, anh Nguyễn Đại Hưng (33 tuổi, làm việc tại 127 Lê Văn Chí, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), nhận định Argentina có nhiều cơ hội đăng quang hơn.

"Tây Ban Nha chơi rất hay, kiểm soát bóng tốt và có nhiều cầu thủ trẻ bùng nổ. Nhưng ở một trận chung kết, kinh nghiệm và bản lĩnh luôn rất quan trọng. Argentina đã vượt qua nhiều trận đấu khó khăn nên mình dự đoán họ sẽ thắng 2 - 1", Hưng chia sẻ.

Trong khi đó, Trần Đức Anh, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, lại đặt niềm tin vào Tây Ban Nha.

"Đội hình Tây Ban Nha năm nay chơi rất hiện đại, tốc độ và pressing liên tục. Họ duy trì phong độ ổn định từ đầu giải nên mình nghĩ chiếc cúp sẽ thuộc về họ", Anh nói.

Theo Anh, nếu Tây Ban Nha giữ được nhịp độ thi đấu như ở bán kết, đội bóng này đủ khả năng tạo nên cái kết đẹp cho hành trình tại World Cup 2026.

Messi liệu có tỏa sáng để giúp Argentina và bản thân trở thành vua phá lưới 2026? ẢNH: REUTERS

Cuộc đua vua phá lưới, Messi, Mbappe hay ai khác?

Bên cạnh chức vô địch, danh hiệu vua phá lưới cũng là chủ đề được nhiều tín đồ túc cầu giáo quan tâm khi World Cup 2026 chỉ còn hai trận đấu cuối cùng.

Theo dõi sát giải đấu từ vòng bảng, Lê Quốc Bảo (25 tuổi, làm việc tại 720 Song Hành, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; trước là P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức), cho rằng cuộc đua này vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ.

"Dù cùng đang ghi được 8 bàn, nhưng lợi thế đang nghiêng về Messi (Argentina) do có số lần kiến tạo nhiều hơn Mbappe (Pháp). Nếu cả hai cầu thủ đều không thể tỏa sáng trong trận đấu cuối cùng, thì Messi sẽ là vua phá lưới", Bảo nói.

Đặng Văn Khôi (29 tuổi), ngụ ở 200 Nguyễn Đình Chính, P.Phú Nhuận, TP.HCM; trước là P.11, Q.Phú Nhuận), cho biết rất thần tượng Messi nên dành trọn niềm tin cho siêu sao người Argentina trong trận đấu cuối cùng.

"Messi sẽ ghi bàn, giúp Argentina vô địch và bản thân Messi sẽ trở thành vua phá lưới với 9 bàn thắng. Theo tôi, Argentina thắng Tây Ban Nha với tỉ số 1 - 0", Khôi nói.

Trong khi đó, Phan Quang Huy (28 tuổi, ngụ ở 103 Hồ Học Lãm, P.An Lạc, TP.HCM; trước đây là P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM), tin rằng Mbappe sẽ trở thành vua phá lưới World Cup 2026.

Huy nói: "Trận đấu tranh hạng 3 có lẽ sẽ "dễ thở" hơn trận chung kết. Sau khi vuột mất suất vào chơi trận chung kết, tôi nghĩ Mbappe sẽ biết cách tỏa sáng để giúp Pháp chiến thắng ở trận tranh hạng 3 với Anh. Theo tôi, Mbappe đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải đấu năm nay".

Cũng có những ý kiến cho rằng không thể bỏ qua các cầu thủ như: Bellingham, Harry Kane (cùng của đội tuyển Anh) khi mỗi người đều sở hữu 6 bàn thắng. "Biết đâu trong trận đấu cuối cùng, họ tỏa sáng và san bằng, thậm chí vượt lên số bàn thắng của Messi, Mbappe hiện tại", Trần Minh Tú, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến nói.

Không ít người trẻ kỳ vọng Mbappe sẽ ghi bàn, giúp Pháp đoạt vị trí thứ 3 chung cuộc và bản thân vượt mặt Messi để trở thành vua phá lưới World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ai xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026?

Nếu cuộc đua vua phá lưới được quyết định bằng những con số, thì danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu lại khiến người hâm mộ tranh luận nhiều hơn.

Với nhiều người trẻ mê bóng đá, đây là phần thưởng dành cho cầu thủ tạo ảnh hưởng lớn nhất lên lối chơi của cả đội bóng, chứ không đơn thuần là người ghi nhiều bàn thắng.

Là thành viên một câu lạc bộ bóng đá phong trào tại TP.HCM, anh Huỳnh Văn Tiến (32 tuổi, ngụ ở hẻm 25 Bùi Quang Là, P.An Hội Tây, TP.HCM ; trước là P.12, Q.Gò Vấp), đánh giá cao những cầu thủ biết tạo khác biệt ở các trận đấu lớn.

"Có những cầu thủ không ghi bàn nhưng gần như mọi pha lên bóng đều qua chân họ. Họ điều tiết nhịp độ, tạo cơ hội cho đồng đội và khiến cả đội chơi hay hơn. Theo tôi, đó mới là tiêu chí của cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi nghĩ Rodri (Tây Ban Nha) sẽ có được danh hiệu này", anh Tiến dự đoán.

Trong khi đó, Lê Quang Bảo, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, lại dành sự yêu thích cho những ngôi sao trẻ.

"World Cup năm nay chứng kiến rất nhiều cầu thủ trẻ thi đấu tự tin. Họ không hề bị ngợp trước áp lực. Nếu Lamine Yamal (Tây Ban Nha) tỏa sáng ở chung kết, em nghĩ hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026", Bảo nói.

Dù đội tuyển nào sẽ nâng cao chiếc cúp vàng sau trận chung kết, nhiều người trẻ đều có chung cảm xúc tiếc nuối khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp khép lại.

Chỉ còn hai trận đấu nữa, World Cup 2026 sẽ kết thúc, bạn dự đoán đội nào sẽ vô địch, cầu thủ nào sẽ trở thành vua phá lưới, và ai là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026? Xin vui lòng để lại bình luận dưới bài viết!