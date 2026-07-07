Những người lớn lên cùng... Ronaldo, nghẹn ngào khi thần tượng chia tay World Cup

Một phần thanh xuân cũng khép lại cùng Ronaldo

Rạng sáng nay, thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở phút bù giờ đã khép lại giấc mơ chinh phục World Cup của Cristiano Ronaldo. Khi máy quay ghi lại hình ảnh siêu sao 41 tuổi lặng lẽ rời sân trong những giọt nước mắt, nhiều người hâm mộ cũng không giấu được sự nghẹn ngào.

Với các bạn trẻ, đây không chỉ là trận đấu cuối cùng của Ronaldo tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là lời khép lại của một chương ký ức gắn với cả thanh xuân của họ.

Ronaldo Bật khóc sau trận đấu cuối cùng của anh tại World Cup ẢNH: REUTERS

Theo dõi Cristiano Ronaldo từ khi còn là học sinh, Lâm Anh Tuấn (27 tuổi), Tổng giám đốc Công ty TNHH Financial Planner (Hà Nội), cho biết điều khiến bản thân xúc động sau trận đấu không phải là tỷ số, mà là cảm giác phải nói lời chia tay với một huyền thoại.

Tuấn kể bắt đầu hâm mộ Ronaldo từ khoảng năm 2008. Ban đầu, Tuấn bị chinh phục bởi những pha đi bóng, những cú sút uy lực và khả năng ghi bàn. Nhưng càng theo dõi lâu, điều khiến Tuấn ngưỡng mộ hơn cả lại là sự kỷ luật và ý chí không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

"Ronaldo cho mình thấy xuất phát điểm có thể khác nhau, nhưng nếu đủ nghiêm túc với mục tiêu, đủ kỷ luật và không ngừng nỗ lực thì con người hoàn toàn có thể chạm đến những điều tưởng như không thể. Với mình, anh không chỉ là một cầu thủ, mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ và khát vọng vươn lên", Tuấn chia sẻ.

Nam doanh nhân thừa nhận cảm giác đầu tiên sau tiếng còi mãn cuộc là nghẹn ngào. "Không hẳn vì đội tuyển thua, mà vì mình nhận ra một phần tuổi trẻ cũng đang khép lại. Thế hệ 9X như mình đã lớn lên cùng Ronaldo qua những đêm thức khuya xem Champions League, EURO rồi World Cup. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mình không còn nghĩ nhiều đến tỷ số nữa, chỉ nghĩ rằng hành trình World Cup của Ronaldo đã thật sự kết thúc”, Tuấn chia sẻ.

Với nhiều người trẻ, Cristiano Ronaldo không chỉ là một cầu thủ mà còn là một phần thanh xuân ẢNH: REUTERS

Nam thanh niên cho biết thêm điều đáng tiếc nhất không phải là thất bại của Bồ Đào Nha, bởi thắng thua luôn là một phần của thể thao, mà là từ nay World Cup sẽ không còn hình ảnh Ronaldo bước ra từ đường hầm với tấm băng đội trưởng trên tay. “Sau này vẫn sẽ có những ngôi sao mới, nhưng cảm giác chờ đợi Ronaldo thi đấu sẽ chỉ còn là ký ức", Tuấn nói.

Là người theo dõi Cristiano Ronaldo gần 20 năm, anh Nguyễn Văn Quốc (32 tuổi), CEO & Founder Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Mori Homes (TP.HCM), cho biết bản thân từng nghĩ sẽ đủ bình tĩnh khi ngày thần tượng nói lời chia tay World Cup đến. Thế nhưng, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh vẫn không khỏi nghẹn ngào.

"Tôi không buồn chỉ vì Ronaldo lỡ hẹn với chiếc cúp vàng World Cup, mà buồn vì từ khoảnh khắc ấy, một chương rất đẹp của bóng đá mang tên Cristiano Ronaldo cũng chính thức khép lại", anh chia sẻ.

Theo anh Quốc, bản thân chưa từng là fan trung thành của một câu lạc bộ nào, mà chỉ lặng lẽ theo dõi Ronaldo. Từ Manchester United, Real Madrid, Juventus đến khi anh trở lại nước Anh hay chuyển sang thi đấu ở một môi trường mới, anh Quốc đều dõi theo từng trận đấu của thần tượng.

"Gần 20 năm qua, tôi lớn lên cùng những cú sút phạt, những pha bật nhảy đánh đầu, tiếng hô 'Siuuu' và cả những lần Ronaldo gục ngã rồi mạnh mẽ đứng dậy. Có những mùa giải anh không giành danh hiệu, nhưng chỉ cần biết anh vẫn còn chiến đấu, tôi vẫn tin ngày mai sẽ khác. Có lẽ đó không còn đơn thuần là sự hâm mộ, mà đã trở thành một phần thanh xuân của mình. Tôi từng hy vọng World Cup 2026 sẽ là cái kết đẹp nhất dành cho Ronaldo, nhưng bóng đá luôn có những điều dang dở. Có thể lịch sử sẽ nhớ rằng anh chưa từng vô địch World Cup, nhưng thanh xuân của tôi sẽ luôn nhớ rằng mình đã may mắn được sống trong kỷ nguyên của Cristiano Ronaldo", anh Quốc bày tỏ.

Khóc theo thần tượng

Ngay sau trận đấu, anh Lý Nguyên Tích (36 tuổi, ngụ P.Hải Vân, TP. Đà Nẵng), thường được biết đến với tên gọi Bảo Lee, cũng trải lòng trên trang cá nhân để tạm biệt thần tượng. "Tôi biết trước sau gì ngày này cũng sẽ đến, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn. Tựa như một phần thanh xuân với biết bao ký ức từ thời niên thiếu cũng đang dần khép lại. Đây không chỉ là một trận thua, mà là khoảnh khắc nhận ra một chương rất dài trong tuổi trẻ của mình đã đi đến hồi kết", anh chia sẻ.

Anh Tích (thường gọi là Bảo Lee) đã đăng bài tạm biệt Ronaldo trên trang cá nhân sau khi trận đấu kết thúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo anh Tích, điều khiến anh ngưỡng mộ Ronaldo chưa bao giờ chỉ là những bàn thắng hay danh hiệu, mà còn là tinh thần kỷ luật và ý chí không bỏ cuộc.

"Có lẽ hình ảnh khiến tôi xúc động nhất không phải lúc anh nâng cao những chiếc cúp, mà là những lần thất bại rồi lại đứng dậy. Chiến thắng có thể tạo nên một huyền thoại, nhưng cách đối diện với thất bại mới tạo nên giá trị của một con người. Rồi sẽ có những ngôi sao mới, những kỷ lục mới và những thần tượng mới. Nhưng sẽ không còn một Cristiano Ronaldo thứ hai. Có những cầu thủ đi vào lịch sử bằng danh hiệu, có những cầu thủ đi vào lịch sử bằng cảm xúc. Ronaldo may mắn là người mang theo cả hai", anh Tích chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, Đặng Anh Nhật, sinh viên năm cuối Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết đây là kỳ World Cup thứ ba nam sinh theo dõi Ronaldo thi đấu.

"Khi thấy anh bật khóc rời sân mình cũng đã khóc theo. Dù lần này Ronaldo không còn ở phong độ đỉnh cao, với mình anh vẫn luôn là thần tượng. Khi anh chia tay World Cup, mình thấy rất buồn. Có lẽ từ bây giờ, World Cup với mình sẽ bớt hấp dẫn hơn vì sẽ không còn cảm giác háo hức chờ đến trận đấu có Ronaldo ra sân", Nhật bày tỏ.