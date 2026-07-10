6 giờ 50, 9 giờ 53 là gì mà rần rần trên mạng?

Trend 6 giờ 50, 9 giờ 53 rần rần trên mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

6 giờ 50, 9 giờ 53, từ những con số vô nghĩa đến "mật mã" của fan bóng đá

"Là 6 giờ 50 nhé!", "Không, phải là 9 giờ 53 mới chuẩn"... Những bình luận như vậy xuất hiện dày đặc dưới các bài viết về bóng đá trên Facebook, TikTok hay các diễn đàn trong những ngày gần đây, khi World Cup 2026 đang diễn ra. Với nhiều người không theo dõi bóng đá, đây là những con số khó hiểu, thậm chí bị nhầm là giờ phát sóng một trận đấu hay thời điểm diễn ra sự kiện nào đó.

"Thực tế, "6 giờ 50" và "9 giờ 53" không liên quan đến thời gian. Đây là cách chơi chữ của cộng đồng người hâm mộ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi", Trần Vũ Hoàng Minh, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết.

Minh giải thích: "6 giờ 50 được đọc thành "7 giờ kém 10". Số 7 gợi nhắc chiếc áo biểu tượng của Ronaldo, còn số 10 là số áo gắn liền với Messi trong phần lớn sự nghiệp. Cách nói "7 kém 10" được một bộ phận người hâm mộ Messi sử dụng để hàm ý số 10 vượt trội hơn số 7".

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Ronaldo đáp trả bằng "9 giờ 53", tức "10 giờ kém 7". Lối nói đảo ngược này tiếp tục biến phép đọc giờ thành màn đối đáp hài hước, ngầm khẳng định số 7 mới là biểu tượng đáng nhắc đến.

Chỉ bằng vài con số, hai cộng đồng người hâm mộ đã tạo nên một "mật mã" mà chỉ những người theo dõi cuộc cạnh tranh giữa hai siêu sao mới dễ dàng hiểu được.

Nguyễn Hải Vân, sinh viên Trường ĐH Bình Dương, cho biết cách chơi chữ này nhanh chóng lan rộng nhờ tính ngắn gọn, dễ nhớ và đủ dí dỏm. "Nhiều người dùng mạng còn đưa "6:50" và "9:53" vào ảnh đại diện, phần bình luận hoặc các video ngắn như một cách thể hiện mình thuộc "phe" nào", Vân nói.

Không ít người thừa nhận họ phải mất khá lâu mới hiểu ý nghĩa thật sự của hai con số này. Chính sự tò mò ấy lại càng khiến trào lưu được chia sẻ nhiều hơn.

Những hình ảnh được dân mạng chia sẻ nhiều ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cuộc tranh luận chưa bao giờ có hồi kết

Nếu chỉ nhìn vào hai con số, nhiều người sẽ nghĩ đây là một trào lưu nhất thời. Nhưng thực chất, nó phản ánh cuộc tranh luận đã kéo dài khoảng hai thập kỷ giữa hai cộng đồng người hâm mộ Ronaldo và Messi.

Từ khi cả hai bước lên đỉnh cao bóng đá thế giới, mọi cuộc so sánh gần như chưa từng dừng lại. Người hâm mộ tranh luận từ số quả bóng vàng, cúp Champions League, bàn thắng, kiến tạo, danh hiệu tập thể cho đến phong cách thi đấu, tầm ảnh hưởng và khả năng tạo khác biệt trong những trận đấu lớn.

Theo anh Nguyễn Hoàng Hải (31 tuổi, ngụ ở 119 đường 3/2, P.Hòa Hưng, TP.HCM), mỗi khi một trong hai cầu thủ lập kỷ lục mới, ghi bàn đẹp hoặc giành thêm danh hiệu, mạng xã hội lại bùng nổ với hàng nghìn bài đăng, video và bình luận so sánh.

"Điều đáng chú ý là khi Ronaldo và Messi đều bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, sức nóng của cuộc tranh luận không hề giảm. Ngược lại, cộng đồng người hâm mộ ngày càng sáng tạo hơn trong cách thể hiện quan điểm. Thay vì chỉ đưa ra những bảng thống kê khô khan, người dùng mạng tạo ra hình ảnh chế, cách nói lái và những "mật mã" như "6 giờ 50", "9 giờ 53" để vừa bày tỏ tình cảm với thần tượng, vừa tạo không khí vui vẻ trong các cuộc thảo luận", anh Hải cho hay.

Cristiano Ronaldo ẢNH: REUTERS

Ở góc độ văn hóa mạng, ông Đỗ Quang Vũ, chuyên gia nghiên cứu về truyền thông và văn hóa số, Công ty TNHH NextFrame Agency (P.Đức Nhuận, TP.HCM), cho rằng đây là một ví dụ cho thấy ngôn ngữ trên internet luôn biến đổi. Một cụm từ, một con số hay một biểu tượng tưởng như bình thường đều có thể mang ý nghĩa hoàn toàn khác khi được đặt trong một cộng đồng có chung sở thích.

"Với đa số người hâm mộ, "6 giờ 50" hay "9 giờ 53" chỉ đơn giản là một cách đùa vui, giúp cuộc trò chuyện về bóng đá trở nên sôi động hơn. Có lẽ cũng vì vậy mà sau gần hai thập kỷ, cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Messi vẫn chưa hề khép lại trong lòng người hâm mộ. Dù cả hai đang thi đấu ở những giải đấu khác nhau, mỗi bàn thắng, mỗi danh hiệu hay thậm chí một cách chơi chữ mới trên mạng xã hội vẫn đủ để khơi lại cuộc tranh luận quen thuộc", ông Vũ nói.

Cũng theo ông Vũ, với người ngoài cuộc, "6 giờ 50" và "9 giờ 53" chỉ là hai mốc thời gian bình thường. Nhưng với những người yêu bóng đá, đó là "mật mã" thể hiện sự hóm hỉnh, sáng tạo và cũng là minh chứng rằng sức ảnh hưởng của Ronaldo và Messi vẫn còn rất lớn trong văn hóa người hâm mộ trên không gian mạng.

Lionel Messi ẢNH: REUTERS

Ở góc độ tâm lý học, chuyên gia tâm lý Lê Vũ Thanh Tùng, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm (P.An Khánh, TP.HCM), người có những nghiên cứu hành vi cộng đồng trên môi trường số cho rằng những "mật mã" như "6 giờ 50" hay "9 giờ 53" phản ánh nhu cầu thể hiện bản sắc và cảm giác thuộc về một cộng đồng của người dùng mạng.

"Khi cùng sử dụng một cách nói hoặc biểu tượng mà chỉ những người có chung mối quan tâm mới hiểu, các thành viên sẽ cảm thấy mình là một phần của nhóm. Điều này giúp gia tăng sự gắn kết, tạo ra những cuộc tương tác sôi nổi và thúc đẩy nội dung được chia sẻ rộng rãi hơn", ông Tùng nói.

Ông Tùng cũng lưu ý rằng những hình thức tương tác này sẽ mang lại giá trị tích cực khi được duy trì trong tinh thần hài hước và tôn trọng sự khác biệt. Nếu các màn "cà khịa" vượt quá giới hạn, chuyển thành công kích cá nhân, xúc phạm hoặc kích động tranh cãi, chúng có thể làm gia tăng xung đột giữa các cộng đồng người hâm mộ và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thảo luận trực tuyến.