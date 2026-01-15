Chàng trai sở hữu 19 thẻ chữ ký của cầu thủ Cristiano Ronaldo

Đam mê sports card

Anh Tín cho biết đang sở hữu gần 70 sports card, riêng Cristiano Ronaldo (CR7) chiếm 20 thẻ, gồm 19 thẻ chữ ký và một thẻ đính kèm mảnh giày thi đấu (được cắt ra từ giày thi đấu của CR7). Bộ sưu tập này từng được mua vào với tổng chi phí hơn 3 tỉ đồng, nhưng theo anh, giá trị hiện tại khó có thể đo đếm chính xác.

Với anh Tín, sports card không chỉ là vật phẩm sưu tầm, mà còn là hành trình cá nhân gắn với đam mê, sự kiên nhẫn và niềm tin vào tiềm năng phát triển của cộng đồng yêu thích thẻ in hình cầu thủ, vận động viên tại Việt Nam.

Với anh Tín, mỗi tấm sports card là ký ức thể thao, dấu ấn sự nghiệp và niềm đam mê được gìn giữ theo thời gian ẢNH: NVCC

Theo anh Tín, sưu tầm sports card đã trở thành một trào lưu có lịch sử lâu đời và không ngừng phát triển, đặc biệt tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản... Những tấm thẻ ghi lại hình ảnh, chữ ký, hoặc vật phẩm thi đấu của các vận động viên chuyên nghiệp, được phát hành giới hạn và lưu giữ như một phần của ký ức thể thao.

“Sports card không chỉ mang giá trị sưu tầm, mà còn phản ánh dấu ấn sự nghiệp, khoảnh khắc lịch sử và cảm xúc của người hâm mộ đối với thần tượng”, anh Tín nói.

Anh Tín cho biết thêm theo thời gian, thú chơi này dần hình thành một thị trường quy mô toàn cầu, nơi mỗi tấm thẻ được xem là sự kết nối giữa thể thao, văn hóa và câu chuyện phía sau từng vận động viên.

Để có được bộ sưu tập hiện tại, anh Tín dành hơn một năm liên tục theo dõi thị trường quốc tế, tìm hiểu thông tin và kết nối với các nhà sưu tầm lớn. Theo anh, khó khăn lớn nhất nằm ở việc tiếp cận đúng người đang sở hữu thẻ hiếm và thuyết phục họ đồng ý chuyển nhượng.

“Với những thẻ đặc biệt, người bán thường không đặt nặng yếu tố tiền bạc. Họ muốn biết tấm thẻ sẽ được giữ gìn ra sao và rơi vào tay ai”, anh Tín chia sẻ.

Anh Tín phải mất nhiều thời gian và tiền bạc mới sưu tầm được tấm thẻ in hình CR7 kèm mảnh giày thi đấu ẢNH: NVCC

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình sưu tầm của anh Tín gắn liền với thẻ in hình CR7 kèm mảnh giày thi đấu. Tháng 5.2025, anh trực tiếp sang Thái Lan để gặp người sở hữu tấm thẻ này sau nhiều tháng trao đổi từ xa.

Theo anh, việc mua tiềm ẩn không ít rủi ro khi giá trị thẻ rất cao, trong khi thị trường quốc tế tồn tại nhiều trường hợp lừa đảo tinh vi. Bên cạnh đó, áp lực còn đến từ sự cạnh tranh gay gắt giữa những nhà sưu tầm khác trong khu vực, họ cũng đang theo đuổi tấm thẻ độc nhất này.

“Mình phải trực tiếp có mặt để kiểm tra từng chi tiết và hoàn tất giao dịch. Khi gặp người bán, mình không chỉ nói về giá, mà chia sẻ lý do vì sao theo đuổi tấm thẻ này suốt thời gian dài, cách mình gìn giữ bộ sưu tập và mong muốn để sports card được ở lại với người thực sự trân trọng giá trị của nó. Mình tin chính sự nghiêm túc và đam mê đó đã khiến họ đồng ý chuyển nhượng”, anh Tín nhớ lại.

Không gian bảo quản riêng biệt

Với anh Tín, việc sở hữu thẻ chỉ là bước đầu, bảo quản mới là yếu tố quyết định giá trị lâu dài. Anh đã thiết kế riêng một không gian tại nhà, đáp ứng các tiêu chí về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng.

Anh Tín đam mê bóng đá và hâm mộ cầu thủ Cristiano Ronaldo ẢNH: NVCC

Theo anh Tín, toàn bộ các thẻ giá trị cao đều đã được PSA grading (quy trình thẩm định, xác thực và chấm điểm thẻ sưu tầm) và nằm trong case (hộp bảo vệ chuyên dụng bằng nhựa cứng) bảo vệ đạt chuẩn quốc tế. Lớp vỏ nhựa chuyên dụng được niêm phong bởi Professional Sports Authenticator (Tổ chức thẩm định và chấm điểm thẻ thể thao top 1 thế giới). Hộp được thiết kế để chống trầy xước, va đập và các tác động từ môi trường, đồng thời cố định thẻ ở trạng thái tối ưu, đảm bảo tính toàn vẹn, độ an toàn và giá trị sưu tầm lâu dài.

Những chiếc thẻ có chữ ký Cristiano Ronaldo phản ánh hành trình hơn một năm theo đuổi, sự kiên nhẫn và tình yêu bền bỉ của anh Tín dành cho sports card ẢNH: NVCC

"Công tác bảo quản vì thế không dừng ở lớp vỏ bảo vệ, mà tập trung vào môi trường lưu trữ được kiểm soát nghiêm ngặt. Không gian khô ráo, ổn định về nhiệt độ, hạn chế ánh sáng và độ ẩm, vừa tôn vinh giá trị sưu tầm, vừa hạn chế tối đa các tác động không cần thiết, đảm bảo sự bền vững và giá trị lâu dài của sports card", anh Tín nói.

Anh Tín kể ban đầu gia đình không khỏi băn khoăn khi thấy con trai dành nhiều thời gian và tâm huyết cho những tấm thẻ nhỏ bé. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự nghiêm túc, định hướng rõ ràng và cách anh trân trọng từng vật phẩm sưu tầm, người thân dần chuyển sang ủng hộ.

Nhận định về thị trường trong nước, anh Tín cho rằng sports card tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu so với thế giới. Dù vậy, sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ và cộng đồng yêu thể thao là tín hiệu tích cực cho tương lai.

“Nhiều người vẫn nghĩ sports card chỉ là giấy in hình. Với người sưu tầm, mỗi tấm thẻ là câu chuyện, kỷ niệm và một phần lịch sử thể thao”, anh Tín bày tỏ.