Cầu thủ Haaland 'gây sốt' tại World Cup 2026, bạn trẻ thích mê

Điều gì tạo nên sức hút của Haaland?

Bên cạnh những ngôi sao quen thuộc như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Kylian Mbappé, tiền đạo Erling Haaland của đội tuyển Na Uy cũng trở thành cái tên được nhiều bạn trẻ nhắc đến tại World Cup 2026.

Mỗi lần đội tuyển Na Uy ra sân, bên cạnh những đoạn video ghi lại các pha lập công hay những màn bứt tốc mạnh mẽ của Haaland, mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt ảnh chế, video ngắn, biểu cảm hài hước và những khoảnh khắc đời thường của tiền đạo người Na Uy.

Cầu thủ Haaland nhận được nhiều sự yêu mến từ những người hâm mộ trẻ ẢNH: REUTERS

Có lẽ chính sự kết hợp giữa chuyên môn ấn tượng và hình ảnh gần gũi đã giúp Haaland thu hút không ít bạn trẻ, kể cả những người ít theo dõi bóng đá.

Đỗ Phúc An (27 tuổi, ngụ đường số 2, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM), cho biết trước World Cup 2026, gần như không biết Haaland là ai. Chỉ sau khi liên tục bắt gặp những video, hình ảnh hài hước về nam cầu thủ trên TikTok, anh chàng bắt đầu tìm hiểu và theo dõi các trận đấu của đội tuyển Na Uy.

"Mình biết đến Haaland qua một clip trên TikTok, điều khiến mình ấn tượng nhất là mái tóc dài màu vàng và những biểu cảm rất hài hước. Không hiểu sao mỗi lần xem video của Haaland mình đều cảm thấy rất giải trí. Từ đó mình bắt đầu theo dõi những trận có Haaland thi đấu", An chia sẻ.

Halaand gây ấn tượng với vóc dáng cao to ẢNH: REUTERS

Theo An, ban đầu vóc dáng cao to và vẻ ngoài khá lạnh lùng của Haaland khiến anh chàng không có thiện cảm. Tuy nhiên, khi xem nhiều video hơn, An lại có ấn tượng hoàn toàn khác. "Mình thấy Haaland rất vui tính và gần gũi, khác hẳn vẻ ngoài. Chính điều đó khiến mình có thiện cảm. Haaland cũng thi đấu rất hay, hiện tại cầu thủ này đã ghi được 7 bàn thắng tại World Cup. Mình đang rất mong chờ cuộc đối đầu sắp tới của Na Uy và Anh tại vòng tứ kết”, An nói.

Đồng quan điểm, Nguyễn Hồng Phong (25 tuổi, ngụ đường Hồ Học Lãm, P.An Lạc, TP.HCM), cho biết đã biết đến Haaland từ lúc tiền đạo này khoác áo Manchester City tại Giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, điều khiến anh thực sự yêu mến chân sút người Na Uy không chỉ là khả năng ghi bàn mà còn là cách ứng xử ngoài sân cỏ.

Theo Phong, trên sân cỏ, Haaland sở hữu lối chơi hiện đại với tốc độ, sức mạnh và khả năng chọn vị trí rất tốt. "Ở những pha phản công, Haaland bứt tốc rất nhanh và luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm để đón bóng rồi dứt điểm. Đó là điều mình rất thích ở một tiền đạo. Haaland cũng ngang tuổi mình nên mình càng thích theo dõi hành trình phát triển của cậu ấy", Phong chia sẻ.

Bên cạnh chuyên môn, Phong cho rằng chính những hành động giản dị, gần gũi bên ngoài sân cỏ giúp Haaland ghi điểm trong mắt người hâm mộ. "Mình có xem được một đoạn video trên TikTok quay lại cảnh Haaland trên sân tập, thay vì tiện tay vứt áo xuống sân như nhiều cầu thủ khác, cậu ấy đã gấp gọn áo rồi đưa tận tay cho nhân viên phụ trách. Hành động rất nhỏ thôi nhưng cho thấy cậu ấy tôn trọng mọi người và khá giản dị", Phong cho biết.

Được yêu mến từ cả tài năng lẫn tính cách

Cầu thủ Haaland vốn được biết đến là một trong những tiền đạo xuất sắc. Tuy nhiên, theo nhiều bạn trẻ, điều khiến nam cầu thủ gen Z khác biệt không chỉ nằm ở chuyên môn.

Nguyễn Thanh Hà (23 tuổi, làm việc tại đường Trần Quang Diệu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), cho biết dù không theo dõi bóng đá thường xuyên nhưng vẫn biết đến Haaland nhờ những câu chuyện đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Mình ấn tượng với chuyện tình yêu của Haaland cũng như cách cậu ấy cư xử với mọi người. Qua những video mình xem được, Haaland luôn tôn trọng người khác và có nhiều hành động rất tử tế, đặc biệt là với trẻ em. Điều mình yêu mến một cầu thủ không chỉ là khả năng chơi bóng mà còn là tính cách của họ", Hà chia sẻ.

Trong khi đó, Lâm Xuân Phước, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết Haaland mang đến cảm giác rất khác so với nhiều tiền đạo hiện nay.

"Sau khi theo dõi các trận đấu của Na Uy, mình thật sự ấn tượng với Haaland. Cậu ấy có chiều cao vượt trội, thân hình to lớn nhưng cũng rất nhanh và khỏe. Mỗi lần tăng tốc hay tranh chấp đều tạo cảm giác rất mạnh mẽ", Phước nói.

Còn Phan Văn Quang (29 tuổi, ngụ đường S2, P.Tây Thạnh, TP.HCM), chia sẻ rằng Haaland là một trong những cầu thủ khiến anh chú ý nhất sau khi theo dõi World Cup năm nay.

"Mình vốn là fan của Messi. Nếu sau này khi Messi giải nghệ, có lẽ Haaland là cầu thủ mình dành nhiều sự quan tâm nhất. Trên sân, cậu ấy thi đấu mạnh mẽ, tận dụng rất tốt lợi thế thể hình trong các pha tranh chấp. Ngoài sân cỏ, qua những video mình xem được, Haaland cũng để lại ấn tượng là người khéo léo, tinh tế trong cách ứng xử", Quang nói.



