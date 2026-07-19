Ngại ra đường đêm khuya, xem chung kết World Cup kiểu này vẫn 'bao đã'

Theo họ, đây là cách xem "đã" hơn vì an toàn, tiết kiệm và chủ động.

Chung kết World Cup lúc 2 giờ sáng: Xem ở đâu cho an toàn?

Chủ nhật vẫn bận rộn với công việc, nhưng Dương Huyền Trang (32 tuổi), cư dân Vinhomes Grand Park (P.Long Bình, TP.HCM), cho biết cô tranh thủ hoàn thành mọi việc sớm để về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị xem trận chung kết World Cup.

Cô gái 9X chia sẻ bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả để có trải nghiệm xem bóng đá "bao đã" là đầu tư gần 3 triệu đồng mua máy chiếu và sử dụng đường truyền internet ổn định. Theo Trang, cách này giúp cô xem bất cứ lúc nào mình muốn, không phải chen chúc hay giữ chỗ như ở các quán. Với Trang, sự an toàn, bình yên và thuận tiện luôn quan trọng hơn không khí náo nhiệt bên ngoài.

Dương Huyền Trang đầu tư máy chiếu và mạng internet ổn định để xem World Cup ẢNH: NVCC

"Nhà luôn là nơi khiến tôi thấy thoải mái nhất. Năm nay lịch thi đấu muộn quá. Những trận đấu từ 2 giờ sáng trở đi, tôi thấy ra đường giờ đó hơi nguy hiểm. Trước đây tôi không sử dụng internet ở nhà riêng, nhưng từ đầu mùa World Cup đã lắp mạng và mua máy chiếu để xem bóng đá tại nhà", cô chia sẻ.

Năm ngày trước trận chung kết World Cup, Trang đăng bài trong nhóm cư dân để tìm bạn cùng xem trận chung kết và ghi rõ chỉ mời nữ tham gia."Rất hiếm bạn nữ thức khuya xem World Cup. Những người bạn nữ thân thiết của tôi cũng mê bóng đá nhưng ở xa", Trang nói.

Trang và bạn bè dự định tối nay sẽ nấu cháo gà, chuẩn bị sinh tố lúa mạch để vừa ăn vừa cổ vũ trận chung kết.

Lý giải việc đầu tư máy chiếu chỉ để phục vụ mùa World Cup, cô cho biết thiết bị này nhỏ gọn, dễ di chuyển, có thể sử dụng ở phòng ngủ, phòng khách hoặc mang theo khi cần."Máy chiếu không cồng kềnh như tivi mà vẫn xem được mọi thứ như tivi", Trang nói.

Xem chung kết World Cup: An toàn quan trọng hơn không khí náo nhiệt

Anh Hà Khánh (ngụ đường Bình Quới, P.Bình Quới, TP.HCM) cũng lựa chọn đầu tư hơn 10 triệu đồng mua tivi mới cho quán cà phê của gia đình để thay chiếc tivi cũ. Nhà chỉ cách quán khoảng 100 m nên ngoài phục vụ khách, những trận đấu diễn ra vào đêm muộn hoặc sáng sớm, anh có thể thoải mái xem một mình hoặc cùng vài người bạn mà không phải đi đâu xa.

Trong khi đó, anh Nguyễn Kiến Quý (ngụ đường Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM) cho biết toàn bộ các trận World Cup năm nay anh đều xem tại nhà, thay vì ra quán cà phê hay quán nhậu như nhiều năm trước.

Theo anh, những trận đấu kết thúc vào khoảng 3-5 giờ sáng khiến việc chạy xe máy về nhà trong trạng thái buồn ngủ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.Anh Quý thừa nhận không khí cuồng nhiệt ở các quán vẫn rất hấp dẫn, nhưng an toàn mới là điều anh ưu tiên.

Chị Phan Anh không ngăn cản khi chồng ra quán nhậu xem bóng đá, nhưng việc anh Kiến Quý chọn ở nhà xem World Cup giúp chị yên tâm hơn ẢNH: NVCC

"Tôi thấy xem bóng đá tại nhà tiện hơn, đỡ phải đi lại đêm khuya. Vợ thấy chồng ở nhà cũng yên tâm hơn. Xem xong tôi đi ngủ để tái tạo sức lao động. Nhà có con nhỏ nên hai vợ chồng cùng chăm con", anh chia sẻ.

Những hôm có bóng đá, anh khép nhẹ cửa rồi xuống phòng khách xem, đồng thời mở âm lượng vừa phải để không ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình.

"Có hôm hai vợ chồng cùng xem. Vợ tôi rất thích đá bóng và đam mê bóng đá, nhưng từ khi có con nhỏ và bận công việc thì xem ít hơn", anh nói.Chị Phan Anh, vợ anh Kiến Quý, cho biết từng rất say mê World Cup khi còn ở ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Tuy nhiên, khi đi làm và có con nhỏ, niềm đam mê ấy cũng dần lắng xuống.

Chị cho biết không cấm chồng ra quán xem bóng đá cùng bạn bè, nhưng việc anh lựa chọn xem tại nhà khiến chị yên tâm hơn.

"Tủ lạnh nhà lúc nào cũng có sẵn bia, chả và đồ ăn vặt", chị chia sẻ.

Lựa chọn xem bóng đá tại nhà đang cho thấy sự thay đổi trong cách nhiều người trẻ tận hưởng những sự kiện thể thao lớn. Họ không còn đặt nặng việc phải hòa mình vào đám đông hay hò reo ở quán nhậu, mà chú trọng hơn đến trải nghiệm cá nhân, sự an toàn và tính tiện lợi. Chỉ cần một màn hình đủ lớn, đường truyền internet ổn định cùng vài người bạn có chung sở thích cũng đủ tạo nên một đêm chung kết World Cup đáng nhớ.