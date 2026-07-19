Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Argentina: Hai đội đều ghi bàn, tỷ số sát nút

Tổng quan trước trận Tây Ban Nha vs Argentina

Hai trường phái bóng đá tương phản sẽ được trình diễn tại sân MetLife khi những “ông lớn” đụng độ nhau tại chung kết World Cup 2026. Tây Ban Nha đang thể hiện tính tổ chức cao, thường xuyên tạo ra thế trận áp đảo trên chặng đường vào chung kết. Ngược lại, Argentina phải cậy nhờ vào thủ lĩnh Lionel Messi cùng tinh thần chiến đấu máu lửa đặc trưng của bóng đá kiểu Nam Mỹ để vượt qua một hành trình đầy trắc trở.

Đối với Tây Ban Nha, đây mới là lần thứ hai họ góp mặt trong một trận chung kết World Cup, lần đầu tiên là vào năm 2010 (giành chức vô địch). Thầy trò HLV Luis de la Fuente được đánh giá có thừa kinh nghiệm chinh chiến ở các trận cầu áp lực cao sau khi lên ngôi vô địch EURO 2024. Trong khi đó, Argentina sở hữu một đội hình vô cùng bản lĩnh với phần lớn là các hảo thủ từng vô địch năm 2022, và đang hướng tới mục tiêu trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ sau Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch.

Lamine Yamal (trái) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để mang về chức vô địch World Cup thứ hai cho Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Tây Ban Nha chính là đội bóng chơi hay nhất giải đấu từ đầu mùa. Argentina có lẽ đã dùng hết mọi "đặc quyền may mắn" để tiến vào trận đấu cuối cùng. Messi cùng đồng đội phải cần đến hiệp phụ để khuất phục Cabo Verde và Thụy Sĩ, sau đó chật vật ngược dòng ngoạn mục vượt qua Ai Cập và Anh. Tuy nhiên, việc đối đầu với Tây Ban Nha lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. La Roja là một cỗ máy vận hành cực kỳ trơn tru với chuỗi phong độ đáng kinh ngạc. Chiến thắng 2-0 ở trận bán kết trước Pháp góp phần củng cố vị thế của đội bóng xứ sở bò tót.

Tây Ban Nha cũng có ngòi nổ tấn công để định đoạt trận đấu, Lamine Yamal rất có thể sẽ tiếp quản “ngọn đuốc” từ tay Messi. Tuy nhiên, bệ phóng cho thành công của La Roja chính là hệ thống phòng ngự chặt chẽ, với nền tảng là lối chơi ưu tiên kiểm soát bóng. Argentina chắc chắn sẽ chơi đầy máu lửa, và Tây Ban Nha sẽ cần phải vượt qua sự hỗn loạn đó - điều mà họ cực kỳ xuất sắc dưới sự dẫn dắt của HLV De la Fuente.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 2 giờ ngày 20.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- Chuỗi trận bất bại đáng nể của Tây Ban Nha: La Roja bước vào trận chung kết với sự tự tin cao độ sau chuỗi 37 trận bất bại tính trong 90 phút thi đấu chính thức trên mọi đấu trường. Trong giai đoạn đó, Bồ Đào Nha là đội duy nhất được ăn mừng, sau khi giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu tại chung kết UEFA Nations League 2024-2025.

- Mối lo ngại ở hàng thủ Argentina: La Albiceleste giữ sạch lưới liên tiếp trong 2 trận đầu vòng bảng, nhưng lại để thủng lưới ở tất cả các trận đấu sau đó. Hàng phòng ngự chệch choạc đã nhận 7 bàn thua sau 5 trận, trong khi Tây Ban Nha mới để thủng lưới vỏn vẹn 1 lần trong suốt cả giải đấu.

- Lịch sử đối đầu: Những cuộc chạm trán giữa hai nền bóng đá lớn này luôn diễn ra vô cùng cân tài cân sức qua các năm. Trong 14 lần gặp nhau, mỗi đội có được 6 chiến thắng. Tây Ban Nha là đội thắng trong lần đối đầu gần nhất với tỷ số hủy diệt 6-1 ở trận giao hữu năm 2018.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-1 Argentina

Argentina chưa bao giờ biết đầu hàng, và kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc của nhà đương kim vô địch thế giới đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Scaloni vẫn chưa phải đối đầu với đội bóng nào có tính kỷ luật trong phòng ngự, sự gắn kết và nhạy bén về mặt chiến thuật như Tây Ban Nha của HLV De la Fuente.

Chỉ cần Tây Ban Nha không đi vào vết xe đổ chiến thuật của HLV Tuchel (đội tuyển Anh), họ có thể khai thác những lỗ hổng đã được bộc lộ rõ ở hàng thủ của Argentina để mang cúp vàng World Cup trở lại châu Âu và khiến Messi phải rơi nước mắt.

Đội hình ra sân dự kiến trận Tây Ban Nha vs Argentina

Các CĐV Tây Ban Nha từng phải lo sốt vó khi Yamal vắng mặt trong một buổi tập gần đây trước trận chung kết. Tuy nhiên, HLV De la Fuente đã xác nhận rằng ngôi sao tuổi teen này sẽ có “thể trạng hoàn hảo nhất”. La Roja nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận bán kết gặp Pháp.

Phía bên kia, lựa chọn nhân sự của HLV Lionel Scaloni lại kém phần chắc chắn hơn. Phần lớn cầu thủ trong bộ khung đã đánh bại đội tuyển Anh có thể sẽ tiếp tục đá chính khi Argentina chạm trán Tây Ban Nha.

- Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

- Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.