HLV Deschamps và 14 năm định hình một kỷ nguyên của bóng đá Pháp

Ngày chia tay buồn

Trận thua 4-6 trước đội tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026 không chỉ khiến đội tuyển Pháp lỡ cơ hội giành huy chương đồng mà còn đánh dấu lần cuối Didier Deschamps đứng trên cương vị HLV trưởng "Les Bleus". Sau gần 14 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia, chiến lược gia 57 tuổi chính thức khép lại một trong những triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá Pháp.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Miami, Deschamps xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe trong cuộc phỏng vấn với kênh M6. Ông thẳng thắn nhận trách nhiệm về thất bại.

HLV Didier Deschamps đã dẫn dắt nhiều thế hệ ngôi sao của Pháp ẢNH: REUTERS

"Rõ ràng đó là một thất bại. Chúng tôi đã có một hiệp 1 rất tệ. Tuy nhiên, các cầu thủ đã phản ứng tốt. Chúng tôi có 2 cơ hội để gỡ hòa 4-4. Sau đó, chúng tôi buộc phải dâng cao tấn công nhiều hơn. Đó là lỗi của tôi, tôi đã không làm những gì cần thiết trong hiệp 1", Deschamps chia sẻ.

Dù thất vọng với kết quả cuối cùng, nhà cầm quân người Pháp vẫn dành niềm tin cho thế hệ kế cận: "Chúng tôi rất buồn vì muốn kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 3. Nhưng đội tuyển này có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng và sẽ còn tiến bộ. Tôi tin họ có đủ khả năng đạt được những thành công lớn trong tương lai".

Nhìn lại kỷ nguyên bóng đá Pháp dưới thời HLV Didier Deschamps

Theo báo L'Equipe, khoảnh khắc xúc động nhất đến khi Deschamps nhìn lại chặng đường gắn bó với màu áo lam: "Đối với cá nhân tôi, đó là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Những tuần vừa qua thật đẹp. Chúng tôi muốn mang đến cảm xúc cho mọi người. Đây là World Cup và không có gì đẹp hơn thế. Tôi nghe rất nhiều lời cảm ơn, và tôi cũng muốn cảm ơn rất nhiều người. Tôi đã mặc chiếc áo đội tuyển Pháp suốt 25 năm, điều đó thật tuyệt vời", ông nói.

Người đưa đội tuyển Pháp trở lại đỉnh cao

Khi tiếp quản đội tuyển Pháp vào năm 2012 sau EURO đầy thất vọng, Deschamps đối mặt với nhiệm vụ tái thiết một tập thể nhiều biến động. Trong hơn 1 thập kỷ sau đó, ông không chỉ đưa "Les Bleus" trở lại nhóm ứng cử viên hàng đầu ở mọi giải đấu lớn mà còn xây dựng một tập thể có tính kế thừa hiếm thấy.

HLV Deschamps đã đưa Pháp trở lại đỉnh của bóng đá thế giới ẢNH: REUTERS

Dấu ấn lớn nhất của Deschamps là chức vô địch World Cup 2018 tại Nga. Ông cũng đưa đội tuyển Pháp vào chung kết EURO 2016, chung kết World Cup 2022 và vô địch UEFA Nations League 2020-2021. World Cup 2026 khép lại với vị trí thứ 4 sau thất bại ở trận tranh hạng 3, nhưng đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển Pháp góp mặt ở bán kết World Cup - thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này.

Không chỉ mang về danh hiệu, Deschamps còn nổi tiếng với khả năng xây dựng một tập thể ổn định qua nhiều thế hệ cầu thủ. Từ Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Olivier Giroud đến Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni hay Eduardo Camavinga, nhiều ngôi sao đã trưởng thành và trở thành trụ cột dưới thời ông.

Di sản đồ sộ của HLV Deschamps

Dù thường xuyên bị chỉ trích vì lối chơi thực dụng, Deschamps luôn được đánh giá là mẫu HLV biết cách giúp đội tuyển Pháp đạt thành tích ở các giải đấu lớn. Trong 7 giải đấu lớn dẫn dắt "Les Bleus", ông đưa đội bóng vào bán kết tới 5 lần, một minh chứng cho sự ổn định mà rất ít đội tuyển quốc gia duy trì được trong bóng đá hiện đại.

World Cup 2026 cũng chứng kiến Deschamps thiết lập thêm một cột mốc đáng nhớ. Với trận đấu cuối cùng trước đội tuyển Anh, ông trở thành HLV có nhiều chiến thắng nhất lịch sử World Cup với 20 trận thắng, đồng thời khép lại nhiệm kỳ với tư cách HLV có thời gian dẫn dắt đội tuyển Pháp lâu nhất lịch sử.

Deschamps nói lời chia tay đội tuyển Pháp sau hàng chục năm gắn bó trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV ẢNH: REUTERS

Trước đó, trên cương vị cầu thủ, Deschamps từng đeo băng đội trưởng đưa đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Đến khi chuyển sang nghiệp huấn luyện, ông tiếp tục đưa bóng đá Pháp lên đỉnh thế giới với chức vô địch World Cup 2018, trở thành một trong số rất ít nhân vật trong lịch sử giành World Cup cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Lời chia tay của Deschamps không trọn vẹn khi khép lại bằng thất bại trước đội tuyển Anh. Tuy nhiên, kết quả của một trận đấu không thể làm lu mờ những gì ông để lại. Sau 14 năm trên băng ghế chỉ đạo và tổng cộng khoảng 25 năm gắn bó với đội tuyển Pháp trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, Deschamps khép lại một kỷ nguyên thành công bậc nhất của bóng đá Pháp - kỷ nguyên được định hình bởi sự ổn định, bản lĩnh và khả năng duy trì vị thế trong nhóm đội tuyển mạnh nhất thế giới.