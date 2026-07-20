Anh thành công hay thất bại tại World Cup 2026?

Ở trận bán kết với Argentina, Anh dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Anthony Gordon ở phút 55. Sau đó, đoàn quân của HLV Tuchel bất ngờ lùi sâu đội hình, nhường thế trận cho đối thủ và tỷ lệ kiểm soát bóng của Anh trong 30 phút dẫn bàn chỉ vỏn vẹn 12%. Cái giá phải trả đến ngay sau đó: Messi lần lượt kiến tạo cho Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 85 và Lautaro Martinez ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina ở phút bù giờ. Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp Anh dừng bước ở bán kết một giải đấu lớn.

Jude Bellingham khi nhận HCĐ World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Chính HLV Tuchel sau đó cũng thừa nhận toàn đội đang mang "vết sẹo" từ trận thua ấy, đồng thời nhận trách nhiệm về những quyết định thay người mang tính phòng ngự. Nhiều ý kiến cho rằng đây không đơn thuần là vấn đề chiến thuật nhất thời, mà phản ánh một căn bệnh cố hữu của đội tuyển Anh qua các thế hệ: tâm lý sợ hãi mỗi khi đứng trước cơ hội chiến thắng.

Trận thắng Pháp 6-4 sau đó, dù mãn nhãn với 10 bàn thắng và cú hat-trick của Bukayo Saka, suy cho cùng vẫn chỉ là một "trận đấu an ủi", đúng như cách Tuchel gọi tên nó trước giờ bóng lăn. Nhà cầm quân người Đức thẳng thắn nói không cầu thủ nào của cả 2 đội thực sự muốn ra sân trong bối cảnh giấc mơ vô địch đã khép lại.

Diễn biến trận đấu cũng phần nào "tố cáo" chính đội hình dự bán kết của đội tuyển Anh. Saka, người không được điền tên vào danh sách xuất phát trước Argentina, lập tức tỏa sáng khi được trao cơ hội. Câu trả lời ngắn gọn của Saka sau trận rằng anh "hoàn toàn khỏe mạnh" khiến các CĐV đặt dấu hỏi về lựa chọn nhân sự của HLV Tuchel ở trận đấu quan trọng nhất giải.

Thành tích vào bán kết rồi giành hạng 3 dù sao vẫn là một bước tiến so với các kỳ World Cup gần đây. Trước đó, đội tuyển Anh dừng chân ở tứ kết năm 2022 và hạng 4 năm 2018. Nhưng ở một nền bóng đá luôn đặt kỳ vọng vô địch lên hàng đầu mỗi khi bước vào giải đấu lớn, "tốt hơn trước" chưa bao giờ là đủ để xoa dịu dư luận. Bản thân HLV Tuchel cũng phần nào ý thức được điều này khi liên tục nhấn mạnh rằng đội tuyển Anh "vẫn còn khoảng cách cần thu hẹp" so với những đội bóng hàng đầu như Argentina, Tây Ban Nha hay Pháp.

Đó là một sự thừa nhận thẳng thắn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi lớn cho tương lai: Liệu vị chiến lược gia người Đức, người mới chỉ dẫn dắt Anh qua giải đấu lớn đầu tiên, có phải là người phù hợp để thu hẹp khoảng cách ấy trước thềm EURO 2028 hay không?

Xét cho cùng, bóng đá Anh đang đứng giữa một ranh giới mong manh: Tấm HCĐ là bằng chứng cho thấy đội tuyển đang đi đúng hướng về mặt thành tích. Tuy nhiên, cách họ để tuột mất cơ hội vào chung kết với một hiệp đấu chơi phòng ngự thụ động trước đối thủ đẳng cấp thế giới là minh chứng cho những giới hạn chưa được giải quyết về mặt tư duy chiến thuật và bản lĩnh tâm lý.

HLV Tuchel khẳng định ông vẫn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Anh ở EURO 2028. Và đương nhiên, "Tam sư" chắc chắn đặt mục tiêu giành chức vô địch. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, trước hết cựu thuyền trưởng Chelsea cần giải quyết vấn đề bản lĩnh thi đấu của cầu thủ Anh. Nếu có thêm một giải đấu trắng tay nữa, có lẽ HLV Tuchel sẽ phải rời chiếc ghế nóng.



