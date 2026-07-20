Enzo Fernandez bị thẻ đỏ ở phút 90+3, phản ứng dữ dội rồi đá văng máy quay

Enzo Fernandez khiến Argentina gặp bất lợi còn để lại hình ảnh không đẹp

Enzo Fernandez trở thành tâm điểm ở những phút cuối trận đấu trên sân Hard Rock. Ở phút 90+3, tiền vệ 25 tuổi có pha vào bóng quyết liệt với trung vệ trẻ Pau Cubarsi của Tây Ban Nha. Trong tình huống tranh chấp, Cubarsi lao người về phía trước và Enzo đã có tác động khiến cầu thủ của Barcelona ngã mạnh xuống sân.

Trọng tài Slavko Vincic lập tức rút thẻ vàng thứ hai dành cho Enzo Fernandez, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ. Trước đó khoảng 11 phút, tiền vệ Argentina đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên vì lỗi phản ứng với trọng tài.

Enzo Fernandez (số 24) bị đuổi khỏi sân ở phút 90+3 ẢNH: REUTERS

Ngay sau quyết định này, Enzo Fernandez liên tục phản đối, khẳng định mình không phạm lỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thể thay đổi quyết định. Tiền vệ của Chelsea buộc phải rời sân trong sự thất vọng, trở thành cầu thủ thứ sáu trong lịch sử bị truất quyền thi đấu ở một trận chung kết World Cup.

Đáng chú ý, khi đi vào đường hầm, Enzo Fernandez không giữ được bình tĩnh. Theo hình ảnh được truyền thông quốc tế ghi lại, anh đã đá mạnh vào một máy quay đặt sát lối đi trước khi tiếp tục tiến vào phòng thay đồ. Hành động bộc phát này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Việc Argentina chỉ còn thi đấu với 10 người ở những phút cuối khiến đội bóng Nam Mỹ gặp nhiều khó khăn trong khoảng thời gian còn lại. Bước sang hiệp phụ, Tây Ban Nha tận dụng lợi thế hơn người và đến phút 106, Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng 1-0 cùng chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử cho đội bóng xứ bò tót.

Enzo Fernandez rất tức giận trên đường rời sân ẢNH: REUTERS

Đối với Enzo Fernandez, đây là cái kết đầy cay đắng. Tiền vệ này từng ghi bàn quan trọng ở bán kết giúp Argentina vượt qua đội tuyển Anh để giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, ở trận đấu quan trọng nhất, chiếc thẻ đỏ của anh đã trở thành bước ngoặt khiến Argentina không thể chống đỡ sức ép của Tây Ban Nha trong hiệp phụ.