Thống kê tấn công cực tệ khiến Argentina thua Tây Ban Nha, Messi được chấm mấy điểm?

Chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ giúp Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch World Cup, đồng thời khẳng định vị thế của đội tuyển số 1 thế giới hiện nay. Trái ngược với màn trình diễn thuyết phục của La Roja, Argentina lại tạo nên hàng loạt thống kê đáng quên, đặc biệt ở khả năng tấn công.

Theo thống kê của Opta, Argentina không tung ra nổi cú sút nào trong toàn bộ thời gian thi đấu chính thức và chỉ có pha dứt điểm đầu tiên ở phút 117, do chính Messi thực hiện. Chung cuộc, đội bóng Nam Mỹ chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) bằng 0 trong 103 phút đầu tiên.

Messi (số 10) dù rất cố gắng nhưng không thể tạo ra khác biệt ở chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Messi rất cố gắng nhưng Argentina không thể lật ngược tình thế

Đây được xem là một trong những màn trình diễn tấn công nghèo nàn nhất lịch sử các trận chung kết World Cup. Không chỉ vậy, thủ môn Emiliano Martinez mới là cầu thủ Argentina thực hiện nhiều đường chuyền nhất vào khu vực 1/3 cuối sân của Tây Ban Nha, với 14 lần, cho thấy sự bế tắc của hàng công.

Khả năng triển khai bóng của Argentina cũng rất đáng thất vọng khi chỉ đạt tỷ lệ chuyền chính xác 63,8% ở phần sân đối phương, thấp hơn rất nhiều so với 85,8% của Tây Ban Nha.

Messi vốn là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina nhưng lần này cũng không thể tạo khác biệt. Sau chuỗi 12 trận World Cup liên tiếp ghi dấu giày vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo), siêu sao 39 tuổi lần đầu tiên "im tiếng" kể từ trận gặp Ba Lan ở vòng bảng World Cup 2022.

Trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức, Messi chỉ thực hiện đúng một pha rê bóng thành công, trước khi nâng tổng số lên 4 lần sau khi trận đấu bước vào những phút cuối. Anh cũng là người tung ra cú sút đầu tiên của Argentina ở phút 117, nhưng không đủ để cứu đội nhà khỏi thất bại.

Theo chấm điểm của Sofascore, Messi nhận 7,2 điểm, cao thứ 2 phía Argentina nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng dành cho đội trưởng từng tỏa sáng rực rỡ suốt hành trình World Cup 2026.

Trong khi đó, người được chấm điểm cao nhất trận là thủ môn Emiliano Martinez với 9,6 điểm nhờ hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, giúp Argentina chỉ thủng lưới một lần sau hơn 100 phút chống đỡ sức ép.

Messi có lần thứ 2 thua ở chung kết World Cup, sau lần đầu ở năm 2014 ẢNH: REUTERS

Ở phía Tây Ban Nha, Rodri tiếp tục chứng minh đẳng cấp với 8,5 điểm, còn trung vệ trẻ Pau Cubarsi nhận 8,2 điểm sau màn trình diễn chắc chắn. Lamine Yamal được chấm 7,3 điểm, Nico Williams tạo khác biệt bằng pha kiến tạo quyết định cho Ferran Torres ghi bàn ở phút 106, dù chỉ nhận 6,9 điểm.

Đáng chú ý, Enzo Fernandez là cầu thủ bị chấm thấp nhất bên phía Argentina với 5,9 điểm trước khi phải nhận thẻ đỏ. Sau tiếng còi mãn cuộc, Leandro Paredes cũng bị truất quyền thi đấu vì tham gia vào vụ xô xát, khép lại một đêm đáng quên của nhà đương kim vô địch World Cup 2022.