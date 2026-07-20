Đội tuyển Tây Ban Nha thâu tóm danh hiệu cá nhân, Yamal bị đồng đội vượt mặt

Chiến thắng trước Argentina trong trận chung kết trên sân MetLife rạng sáng 20.7 đã khép lại kỳ World Cup hoàn hảo của đội tuyển Tây Ban Nha. Bàn thắng ở phút 106 của Ferran Torres giúp "La Roja" lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới sau 16 năm chờ đợi, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới với dàn cầu thủ trẻ tài năng.

Đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ 2 vô địch World Cup ẢNH: REUTERS

Trước lễ trao cúp, FIFA cũng công bố các giải thưởng cá nhân của World Cup 2026 và gần như tất cả đều thuộc về những ngôi sao Tây Ban Nha.

Yamal thua Cubarsi ở giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất

Bất ngờ nhất với CĐV nằm ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Trước khi giải đấu diễn ra, Lamine Yamal được xem là ứng viên sáng giá nhất. Ngôi sao tuổi teen của Barcelona thi đấu bùng nổ, liên tục tạo khác biệt bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha xử lý đẳng cấp, góp công lớn giúp Tây Ban Nha đăng quang.

Tuy nhiên, FIFA lại lựa chọn Pau Cubarsi là chủ nhân của giải thưởng này. Trung vệ 19 tuổi có một kỳ World Cup cực kỳ ổn định khi trở thành chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành Unai Simon. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Cubarsi còn cho thấy sự già dặn hiếm thấy trong những trận cầu lớn.

Pau Cubarsi (số 22) vượt mặt Yamal, giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS

Ở trận chung kết, trung vệ của Barcelona tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc. Chính anh khiến Enzo Fernandez phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi ở cuối hiệp hai, bước ngoặt khiến Argentina phải chơi thiếu người trước khi nhận bàn thua quyết định trong hiệp phụ.

Trong khi Cubarsi được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Rodri giành Quả bóng vàng World Cup 2026 sau một giải đấu gần như hoàn hảo.

Tiền vệ của Man City tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế ở tuyến giữa với khả năng điều tiết lối chơi, thu hồi bóng và duy trì sự cân bằng cho đội tuyển Tây Ban Nha. Chức vô địch World Cup cũng giúp Rodri hoàn tất bộ sưu tập những danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp.

Rodri là Quả bóng vàng World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Unai Simon cũng được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS

Ở khung thành, Unai Simon nhận Găng tay vàng sau màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt giải đấu. Thủ môn của Athletic Bilbao giữ sạch lưới tới 7 trận và lập chuỗi 650 phút không để thủng lưới, trở thành điểm tựa vững chắc trong hành trình lên ngôi của "La Roja".