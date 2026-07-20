Rodri vượt Messi giành Quả bóng vàng World Cup 2026, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Trước trận chung kết, nhiều dự đoán nghiêng về khả năng Messi sẽ giành Quả bóng vàng nếu cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên, thất bại 0-1 sau hiệp phụ trước Tây Ban Nha đã khiến siêu sao 39 tuổi lỡ hẹn với danh hiệu cá nhân này.

Thay vào đó, FIFA vinh danh Rodri sau một kỳ World Cup gần như hoàn hảo. Tiền vệ 30 tuổi là "bộ não" nơi tuyến giữa của Tây Ban Nha, đóng vai trò điều tiết lối chơi, kiểm soát nhịp độ trận đấu và mang đến sự cân bằng cho đội bóng của HLV Luis de la Fuente trên hành trình chinh phục ngôi sao vàng thứ hai trong lịch sử.

Tây Ban Nha vô địch xứng đáng Ảnh: Reuters

Rodri hôn cúp vàng Ảnh: Reuters

Rodri mới là chủ nhân của danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Điều đáng nói, Rodri bước vào World Cup 2026 với không ít dấu hỏi sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Thế nhưng, anh nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao và chứng minh vì sao mình vẫn được xem là tiền vệ trung tâm xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay.

Không chỉ gây ấn tượng bằng tầm ảnh hưởng trong lối chơi, Rodri còn lập nên hàng loạt cột mốc đáng kinh ngạc. Anh đá chính cả 8 trận của Tây Ban Nha tại World Cup 2026, thực hiện hơn 650 đường chuyền - nhiều nhất trong lịch sử một kỳ World Cup.

Thành tích này giúp Rodri tự phá kỷ lục của chính mình lập tại World Cup 2022, đồng thời vượt qua cột mốc từng thuộc về huyền thoại Xavi Hernandez ở World Cup 2010. Đây được xem là một trong những kỷ lục khó bị xô đổ bởi nó phản ánh sự ổn định, khả năng kiểm soát bóng và tầm ảnh hưởng xuyên suốt cả giải đấu.

Đáng chú ý hơn, Rodri duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác gần 93%, một con số cực kỳ ấn tượng với một tiền vệ thường xuyên nhận bóng dưới áp lực lớn. Anh cũng dẫn đầu toàn giải về số đường chuyền thành công ở khu vực một phần ba sân đối phương với 170 lần, cho thấy khả năng vừa kiểm soát vừa tổ chức tấn công ở đẳng cấp cao nhất.

Những thống kê đó cho thấy Quả bóng vàng World Cup 2026 không đơn thuần được trao dựa trên cảm tính hay danh tiếng. Rodri là trung tâm trong mọi pha triển khai bóng của Tây Ban Nha, người giữ nhịp và tạo nền tảng để các đồng đội tỏa sáng.

Đội tuyển Tây Ban Nha có lần thứ 2 lên ngôi ở World Cup ẢNH: REUTERS

Sau chức vô địch EURO 2024, danh hiệu FIFA Club World Cup và giờ là World Cup 2026 cùng Quả bóng vàng giải đấu, Rodri tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của mình trong bóng đá thế giới.