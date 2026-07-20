Vua phá lưới World Cup 2026: Mbappe độc chiếm danh hiệu, Messi chào thua

Mbappe qua mặt Messi ở 2 hạng mục

Vòng chung kết World Cup 2026 đã khép lại với kịch bản vô cùng kịch tính, trong khi cuộc đua giành Chiếc giày vàng (hay còn gọi là Vua phá lưới) chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp thi đấu bùng nổ ở trận tranh hạng ba để cán mốc 10 bàn thắng sau khi chiến dịch của Les Bleus khép lại, qua đó đoạt danh hiệu cao quý này một cách xứng đáng.

Không chỉ dừng lại ở đó, màn trình diễn thăng hoa tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay còn giúp tiền đạo người Pháp tuổi chính thức vượt qua huyền thoại Lionel Messi trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup. Hiện tại, Mbappe đã sở hữu tổng cộng 22 pha lập công, đẩy siêu sao người Argentina xuống vị trí thứ hai với 21 bàn thắng.

Mbappe giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Lionel Messi đã có một giải đấu đầy nỗ lực nhưng cái kết lại không trọn vẹn ở trận đấu cuối cùng. Dù sở hữu phong độ ấn tượng xuyên suốt hành trình giải đấu với 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, thủ quân của đội tuyển Argentina đã hoàn toàn bất lực trong trận chung kết trước một Tây Ban Nha chơi kiểm soát bóng quá áp đảo.

Lối đá pressing tầm cao và giữ nhịp bậc thầy của đội bóng xứ sở bò tót khiến siêu sao 39 tuổi không có nhiều không gian chơi bóng, qua đó đành ngậm ngùi nhìn đối thủ giành ngôi vương sau chiến thắng ở hiệp phụ với tỷ số 1-0.

Messi bất lực trước lối chơi quá xuất sắc của Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Bên cạnh sự vượt trội của Mbappe và Messi, ngày hội bóng đá năm nay cũng vinh danh những gương mặt xuất sắc khác trong tốp 5 cây săn bàn nhạy bén nhất giải đấu. Xếp ngay sau Messi là tiền vệ trẻ Jude Bellingham của đội tuyển Anh và tiền đạo Erling Haaland của tuyển Na Uy với cùng 7 pha lập công. Dù có cùng số bàn thắng nhưng Bellingham xếp trên nhờ sở hữu 1 đường kiến tạo, trong khi chân sút người Na Uy không có đường chuyền dọn cỗ nào.

Vị trí thứ năm trong danh sách này thuộc về ngôi sao chạy cánh Ousmane Dembele của đội tuyển Pháp, người đã khép lại chiến dịch với 6 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo.