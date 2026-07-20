HLV Fuente và người hùng Torres nói tuyệt hay khi vô địch World Cup: ‘Tây Ban Nha xứng đáng thắng Argentina’

Đội tuyển Tây Ban Nha giành 2 chiếc cúp danh giá liên tiếp

Ông De la Fuente, người vừa đi vào lịch sử với tư cách là HLV lớn tuổi nhất (65 tuổi) dẫn dắt một đội bóng đến ngôi vương World Cup. Trước đó, chính vị thuyền trưởng này đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch EURO 2024.

"Tôi vô cùng tự hào về thế hệ cầu thủ này, những người đã trưởng thành cùng triết lý bóng đá của đội, luôn kiên định với nó, nâng tầm nó và trở thành một tấm gương sáng về một tập thể gắn kết như một gia đình. Họ là những cầu thủ xuất chúng, đẳng cấp thế giới với tài năng thiên bẩm đặc biệt. Tôi đang rất xúc động. Khi nhìn lại chặng đường đã qua và nghĩ về các cầu thủ, chúng tôi đã giành được mọi danh hiệu, tất cả mọi thứ cùng với thế hệ cầu thủ này", ông Fuente chia sẻ với các phóng viên sau trận chung kết.

HLV Fuente dẫn dắt Tây Ban Nha giành 2 danh hiệu lớn trong vòng 2 năm ẢNH: REUTERS

Dù chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong suốt cả giải đấu, La Roja đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương suốt 115 phút đầu tiên trước một hàng phòng ngự Argentina chơi vô cùng kiên cường. Đội tuyển xứ tango sau đó đã bị giảm quân số xuống còn 10 người khi Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ hai ở những phút bù giờ cuối trận.

"Trận đấu lẽ ra phải được định đoạt sớm hơn rất nhiều... nhưng đây là một trận chung kết World Cup và bạn buộc phải chiến đấu hết mình ngay cả khi đối đầu với 10 người, và chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản," HLV De la Fuente nói thêm.

Torres (7) ghi bàn duy nhất, trở thành người hùng giúp đội tuyển Tây Ban Nha đoạt cúp vàng thế giới ẢNH: REUTERS

Torres: 'Bàn thắng đã được định sẵn'

Người hùng ghi bàn thắng quyết định cho Tây Ban Nha - Ferran Torres chia sẻ rằng pha lập công của anh thuộc về toàn thể người hâm mộ của xứ sở bò tót. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự tự hào khi cuối cùng cũng có thể tỏa sáng để đền đáp niềm tin của đội bóng, sau khi phải hứng chịu không ít chỉ trích về phong độ trong suốt giải đấu.

"Đó là bàn thắng được ghi bởi 47 triệu người dân. Nó không phải của riêng tôi hay của 26 cầu thủ trong danh sách triệu tập. Nó như thể đã được định sẵn; nó sinh ra để trở thành bàn thắng định đoạt trận đấu.

Dù mọi trận chung kết đều vô cùng khốc liệt, nhưng khi phải đối đầu với một đối thủ sở hữu Messi như Argentina, bạn chắc chắn sẽ có chút lo lắng. Nhưng chúng tôi đã chơi thứ bóng đá hay hơn. Tây Ban Nha thắng xứng đáng.

Tôi đã bị chỉ trích nặng nề trong suốt kỳ World Cup này. Cảm ơn Chúa đã luôn ban cho tôi sức mạnh để tiếp tục vững bước. Chúa luôn trao phần thưởng xứng đáng cho những ai nỗ lực nhiều nhất", Torres bộc bạch.