Toni Kroos ám chỉ điều gì khi ‘kết luận’ sau trận chung kết World Cup: ‘Bóng đá đã chiến thắng’

Chung kết World Cup 2026 khép lại với chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina nhờ pha lập công duy nhất của Ferran Torres. Trong khi người hâm mộ còn tranh luận về màn trình diễn của hai đội, Toni Kroos lại gây chú ý bằng một thông điệp chỉ vỏn vẹn vài từ trên mạng xã hội X.

Cựu tiền vệ từng vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức viết: "Bóng đá đã chiến thắng". Dòng trạng thái nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và nhận được rất nhiều bình luận của CĐV dưới bài đăng.

Đội tuyển Tây Ban Nha có lần thứ 2 vô địch thế giới ẢNH: REUTERS

Thông điệp ngắn gây chú ý của Toni Kroos

Dù chỉ là dòng ngắn nhưng thông điệp của Kroos lập tức được xem là lời nhận xét trực tiếp về trận chung kết. Báo Marca của Tây Ban Nha cho rằng cựu ngôi sao Real Madrid muốn nhấn mạnh "La Roja" là đội chơi thứ bóng đá đẹp và xứng đáng bước lên ngôi vô địch. Ngược lại, không ít người hâm mộ Argentina cho rằng thông điệp này mang hàm ý chỉ trích lối chơi thực dụng và thiên về phòng ngự của đội bóng Nam Mỹ.

Marca nhận định: “Nếu nhìn vào diễn biến trên sân, thống kê cho thấy Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo Argentina”.

Theo số liệu từ Opta, Argentina không có nổi một cú sút trúng đích trong 90 phút chính thức, lần đầu tiên một đội bóng rơi vào tình cảnh này ở một trận chung kết World Cup.

Trong suốt trận đấu, Tây Ban Nha tung ra tới 20 cú dứt điểm, trong khi Argentina chỉ có 2. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente cũng hưởng 9 quả phạt góc, nhiều hơn gấp đôi đối thủ (4), liên tục tạo sức ép lên khung thành Emiliano Martinez.

Bàn thắng của Ferran Torres đến sau một thế trận lấn lướt, còn Argentina gần như chỉ tạo được một vài tình huống tấn công nguy hiểm ở cuối hiệp phụ thứ 2. Sau trận đấu, HLV Luis de la Fuente cũng thừa nhận Tây Ban Nha lẽ ra có thể giải quyết trận đấu sớm hơn nếu không có những pha cứu thua xuất sắc của Emiliano Martinez.

Đội tuyển Tây Ban Nha làm chủ hoàn toàn thế trận trước Argentina ở chung kết ẢNH: REUTERS

Không chỉ Kroos, hàng loạt cựu danh thủ cũng đánh giá Tây Ban Nha là nhà vô địch hoàn toàn xứng đáng. Cựu tuyển thủ Ý Giuseppe Rossi nhận định đây là "trận chung kết chênh lệch nhất trong lịch sử". Danh thủ Anh Michael Owen khẳng định Tây Ban Nha là đội bóng hay nhất giải đấu, còn Ilkay Gundogan của Đức cho rằng chức vô địch là thành quả của một tập thể thi đấu ổn định từ đầu đến cuối.

Trong khi đó, cựu danh thủ Rio Ferdinand đặc biệt dành lời khen cho thế hệ trẻ của "La Roja", nhấn mạnh Lamine Yamal và Pau Cubarsi đều mới 19 tuổi nhưng đã sở hữu chức vô địch World Cup, mở ra tương lai rất tươi sáng cho bóng đá Tây Ban Nha.