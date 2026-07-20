'Số 7' đập tan giấc mơ của Messi

Bước ngoặt từ cầu thủ mang áo số 7

Bước vào trận tranh chức vô địch World Cup 2026 trên đất Mỹ, Tây Ban Nha và Argentina đều nhập cuộc với quyết tâm cao độ, tạo nên một bầu không khí căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội bóng xứ bò tót nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận bằng lối chơi cầm bóng đã định hình thương hiệu của mình.

Suốt 90 phút thi đấu chính thức cho đến hiệp phụ, Tây Ban Nha áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Dù vậy, các tiền đạo của HLV Luis de la Fuenta đã tỏ ra rất phung phí. Bước ngoặt của trận chung kết chỉ xuất hiện ở hiệp phụ thứ hai, thời điểm mà có lẽ nhiều người đã nghĩ về loạt sút luân lưu may rủi.

Ferran Torres tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn và mang về chiến thắng nghẹt thở cho Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Từ một pha triển khai tấn công tốc độ, tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị Ferran Torres đã chọn vị trí thông minh và đón đường chuyền dọn cỗ của Nico William, trước khi dứt điểm chuẩn xác khai thông bế tắc cho Tây Ban Nha. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, giúp đội bóng xứ bò tót giành chức vô địch World Cup 2026.

Mối duyên nợ thú vị

Bàn thắng quý như vàng của cầu thủ khoác áo số 7 trực tiếp đưa Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới lần thứ hai, đồng thời tạo nên một đề tài bàn tán khá thú vị cho người hâm mộ làng túc cầu. Bởi, chiếc áo số 7 vốn gắn liền với cái tên Cristiano Ronaldo - đại kình địch lớn nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của Lionel Messi.

Torres (phải) bị đặt dấu hỏi lớn về mặt phong độ kể từ đầu giải. Tuy nhiên, một khoảnh khắc lóe sáng ở trận chung kết là đủ giúp anh đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Việc một cầu thủ mang số áo này ghi bàn thắng duy nhất kết liễu trận đấu giống như một sự sắp đặt của số phận. Giới mộ điệu không khỏi liên tưởng đến mối duyên nợ qua nhiều năm giữa hai cầu thủ kiệt xuất nhất của lịch sử bóng đá, ngay cả khi siêu sao người Bồ Đào Nha không có mặt trên sân.