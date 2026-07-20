Messi khóc!

Messi không thể bảo vệ chức vô địch World Cup

Giấc mơ bảo vệ ngai vàng thế giới của đội tuyển Argentina và cá nhân Lionel Messi đã chính thức khép lại sau trận thua tâm phục khẩu phục trước một tập thể Tây Ban Nha quá xuất sắc. Đứng trên thảm cỏ sân MetLife, siêu sao 39 tuổi không thể giấu được sự buồn bã khi phải chứng kiến đối thủ nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới.

Khoảnh khắc vị đội trưởng vĩ đại của các vũ công tango lặng lẽ đứng giữa sân với đôi mắt đỏ hoe, ngước nhìn lên khoảng không vô định đã lột tả trọn vẹn sự nghiệt ngã của môn thể thao vua.

Messi không thể kìm được những giọt nước mắt ẢNH: REUTERS

Đây rất có thể là chương cuối cùng của Messi ở đấu trường World Cup. Việc lỡ hẹn với đỉnh vinh quang ở những bước chạy cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao đã tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc động.

Dù không thể tái lập kỳ tích nâng cao chiếc cúp vàng danh giá như ở Qatar 2022, hành trình của Messi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hè này vẫn xứng đáng được tôn vinh. Với thành tích 8 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo, siêu sao mang áo số 10 vẫn là linh hồn dẫn dắt tập thể Argentina vượt qua hàng loạt thử thách ngặt nghèo để tiến vào trận đấu cuối cùng.

Messi không thể hoàn thành giấc mơ bảo vệ chiếc cúp vàng thế giới ẢNH: REUTERS

Dẫu vậy, trước một hệ thống pressing tầm cao hoàn hảo với hạt nhân là đương kim Quả bóng vàng World Cup 2026 Rodri phía bên kia chiến tuyến, phép màu của Messi đã không thể được xuất hiện.

HLV Scaloni (phía sau) và Messi hoàn toàn bất lực trước Tây Ban Nha quá vượt trội ẢNH: REUTERS

Chủ tịch FIFA Infantino (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump động viên siêu sao người Argentina ẢNH: REUTERS

Messi vẫn xứng đáng được tôn vinh. Anh đã ghi được 8 bàn thắng và đóng góp 4 đường kiến tạo cho đội tuyển Argentina tại Bắc Mỹ hè này ẢNH: REUTERS