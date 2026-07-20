Dù không thể tiến đến trận chung kết, Kylian Mbappe vẫn có kỳ World Cup đáng nhớ khi giành Chiếc giày vàng với 10 bàn thắng, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử hai lần đoạt danh hiệu này. Tiền đạo 27 tuổi khép lại giải đấu bằng cú đúp trong chiến thắng 6-4 của Pháp trước đội tuyển Anh ở trận tranh hạng ba, qua đó nâng tổng số pha lập công lên con số 10.

Đối thủ duy nhất còn khả năng cạnh tranh với Mbappe là Lionel Messi. Tuy nhiên, siêu sao Argentina không thể ghi bàn trong trận chung kết khi đội nhà thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.

Trong trận chung kết diễn ra vào rạng sáng 20.7 (theo giờ VN), Argentina chỉ tung ra được hai cú sút trong cả trận, đều đến ở những phút cuối và không có pha dứt điểm nào trúng đích trước hàng phòng ngự kín kẽ của Tây Ban Nha.

Mbappe đoạt Chiếc giày vàng World Cup lần thứ hai, Tây Ban Nha thâu tóm loạt danh hiệu cá nhân

Mbappe trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup

Ở tuổi 27, Mbappe đã chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh giúp tiền đạo người Pháp nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 22 sau đúng 22 trận, vượt qua kỷ lục 21 bàn của Messi. Trước đó, Messi là người đầu tiên vượt qua cột mốc 16 bàn của huyền thoại Miroslav Klose tại giải đấu năm nay trước khi bị Mbappe bắt kịp rồi vượt lên.

Messi là người đầu tiên vượt qua cột mốc 16 bàn của huyền thoại Miroslav Klose, trước khi bị Mbappe bắt kịp rồi vượt lên ẢNH: REUTERS

Messi khép lại kỳ World Cup với 21 bàn và nhiều khả năng trận chung kết trước Tây Ban Nha cũng là lần cuối cùng anh góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi đã bước sang tuổi 39. Đáng chú ý, 8 trong số 10 bàn thắng của Mbappe tại World Cup 2026 đến từ bốn cú đúp, lần lượt trước Iraq, Senegal, Thụy Điển và Anh. Với 10 bàn thắng, Mbappe cũng trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ huyền thoại Gerd Muller (Đức, World Cup 1970) ghi được ít nhất 10 bàn trong một kỳ World Cup.

Tây Ban Nha thống trị các giải thưởng cá nhân

Bên cạnh Chiếc giày vàng của Mbappe, các danh hiệu cá nhân còn lại đều thuộc về những ngôi sao của nhà vô địch Tây Ban Nha.

Tiền vệ Rodri được trao Quả bóng vàng World Cup, dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Dù không ghi bàn hay kiến tạo sau 8 trận, tiền vệ của Tây Ban Nha vẫn gây ấn tượng với khả năng điều tiết lối chơi khi là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền nhất, di chuyển quãng đường dài nhất và tham gia nhiều tình huống bóng nhất giải.

Tiền vệ Rodri được trao Quả bóng vàng World Cup ẢNH: REUTERS

Ở hạng mục Găng tay vàng, thủ môn Unai Simon được FIFA vinh danh sau kỳ World Cup xuất sắc. Anh giữ sạch lưới tới 7 trận, phá kỷ lục về số trận không thủng lưới trong một kỳ World Cup.

Tính tổng sự nghiệp, Simon hiện sở hữu 9 trận giữ sạch lưới tại World Cup, chỉ còn kém kỷ lục 10 trận của hai huyền thoại Fabien Barthez (Pháp) và Peter Shilton (Anh).

Trong khi đó, trung vệ 19 tuổi Pau Cubarsi giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026. Anh là nhân tố quan trọng giúp Tây Ban Nha chỉ để lọt lưới đúng một bàn và chỉ phải đối mặt với 10 cú sút trúng đích trong suốt 8 trận - thành tích phòng ngự tốt nhất của một nhà vô địch World Cup.