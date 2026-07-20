Đội tuyển Argentina khép lại hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup bằng thất bại 0-1 trước đội tuyển Tây Ban Nha trên sân ở New Jersey (Mỹ) vào rạng sáng 20.7 (theo giờ VN). Tuy nhiên, thay vì chỉ được nhắc đến bởi màn trình diễn trên sân cỏ, trận chung kết World Cup 2026 còn để lại dư âm không đẹp với màn xô xát giữa cầu thủ 2 đội ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Căng thẳng bùng phát khi các cầu thủ dự bị Tây Ban Nha tràn vào sân để ăn mừng chức vô địch cùng đồng đội. Trong bầu không khí đầy cảm xúc của một trận chung kết, niềm vui của đội chiến thắng nhanh chóng va chạm với sự thất vọng của đội bại trận, khiến nhiều cầu thủ đôi bên lời qua tiếng lại rồi lao vào xô đẩy.

Thua Tây Ban Nha ở chung kết, dàn sao Argentina gây thất vọng với màn hỗn chiến sau trận

Các hình ảnh được truyền hình ghi lại cho thấy Nahuel Molina được cho là đã có tác động vào vùng bụng một cầu thủ Tây Ban Nha khi đối phương chạy qua để hòa vào màn ăn mừng. Từ một va chạm ban đầu, tình hình nhanh chóng mất kiểm soát khi nhiều cầu thủ của 2 đội cùng tham gia, buộc các thành viên ban huấn luyện, lực lượng an ninh và trọng tài phải can thiệp để ngăn căng thẳng leo thang.

Tâm điểm của vụ việc là Leandro Paredes. Theo các đoạn video được chia sẻ sau trận, tiền vệ của Argentina đã đẩy vào vùng cổ Eric Garcia trước khi quật ngã Gavi xuống sân. Không dừng lại ở đó, Paredes tiếp tục có hành động xô đẩy vào mặt đối phương và dường như còn vung chân về phía một cầu thủ Tây Ban Nha trong lúc đôi bên liên tục va chạm. Sau khi xem xét diễn biến vụ việc, trọng tài đã rút thẻ đỏ đối với Paredes ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Hình ảnh xấu xí sau thất bại của Argentina

Thất bại trong một trận chung kết World Cup luôn là cú sốc lớn với bất kỳ đội bóng nào, đặc biệt với Argentina - đội bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch và đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, việc để cảm xúc lấn át rồi biến thành những hành động thiếu kiềm chế đã khiến hình ảnh của "La Albiceleste" bị ảnh hưởng đáng kể sau một giải đấu mà họ vẫn được đánh giá cao về chuyên môn.

Thay vì khép lại World Cup bằng cái bắt tay dành cho đối thủ và sự tôn trọng dành cho nhà vô địch mới, đội tuyển Argentina lại khiến dư luận bàn tán bởi màn hỗn chiến ngay trên sân. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề gây tranh cãi, làm lu mờ phần nào bầu không khí của lễ trao cúp.

Những hình ảnh xấu xí sau trận chung kết ẢNH: REUTERS

Cựu hậu vệ Gary Neville là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất. Ông gọi những gì diễn ra sau trận là "đáng hổ thẹn", đồng thời cho rằng sự quyết liệt vốn là bản sắc của đội tuyển Argentina đã vượt quá giới hạn trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Alan Shearer cũng chỉ trích hành động của Leandro Paredes. Theo ông, thất bại ở một trận chung kết World Cup chắc chắn mang lại nỗi thất vọng rất lớn, nhưng các cầu thủ chuyên nghiệp vẫn cần biết cách kiểm soát cảm xúc và chấp nhận kết quả.

Màn xô xát sau trận chung kết đã trở thành một điểm trừ đáng tiếc đối với đội tuyển Argentina. Bên cạnh nỗi buồn đánh mất cơ hội bảo vệ chức vô địch, hình ảnh thiếu đẹp sau tiếng còi mãn cuộc cũng khiến hành trình của "La Albiceleste" tại World Cup 2026 khép lại theo cách không trọn vẹn.