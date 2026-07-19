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Chuyện lạ World Cup: Bệnh viện Argentina đông bệnh nhân mỗi khi Messi thi đấu
Video World Cup 2026

Chuyện lạ World Cup: Bệnh viện Argentina đông bệnh nhân mỗi khi Messi thi đấu

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
World Cup luôn là ngày hội của bóng đá, nhưng với các bác sĩ tại Argentina, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia cũng đồng nghĩa với áp lực gia tăng tại các khoa cấp cứu.

Nhiều bệnh viện ghi nhận số ca nhập viện vì đau ngực, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thậm chí đau tim và bóc tách động mạch chủ tăng lên sau các trận đấu của Lionel Messi và đồng đội.

Bác sĩ tim mạch Alan Sigal tại Viện Tim mạch Buenos Aires (ICBA) cho biết trong trận Argentina gặp Ai Cập, bệnh viện tiếp nhận 3 ca bóc tách động mạch chủ chỉ trong một buổi chiều, trong khi bình thường mỗi tháng chỉ có khoảng 2 ca. Tại tỉnh Tucuman, giới chức y tế cũng ghi nhận 2 ca đau tim và hơn 30 cuộc gọi cấp cứu trong trận đấu gần nhất của Argentina.

Chuyện lạ World Cup: Bệnh viện Argentina đông bệnh nhân mỗi khi Messi thi đấu

Liên đoàn Tim mạch Argentina dẫn nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy những trận đấu căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch, đồng thời khuyến cáo người hâm mộ tuân thủ điều trị, hạn chế rượu bia và theo dõi các dấu hiệu bất thường của cơ thể.

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