Trước trận chung kết World Cup 2026, bên cạnh cuộc đua đến chức vô địch, mọi sự chú ý còn đổ dồn vào màn cạnh tranh giữa Lionel Messi và Kylian Mbappe ở các danh hiệu cá nhân.

Cú đúp vào lưới đội tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 giúp Mbappe nâng thành tích tại World Cup 2026 lên 10 bàn, độc chiếm ngôi đầu cuộc đua Vua phá lưới. Tiền đạo của Real Madrid cũng nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 22 bàn, vượt qua 21 bàn của Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Dù vậy, cơ hội của Messi vẫn còn khi đội tuyển Argentina góp mặt ở trận chung kết với Tây Ban Nha. Đội trưởng Argentina cần ghi 2 bàn để cân bằng thành tích của Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới, hoặc 3 bàn để vượt lên dẫn đầu.

Messi có thể khiến Mbappe mất 2 kỷ lục chỉ sau 1 trận đấu?

Ở bảng xếp hạng ghi bàn mọi thời đại tại World Cup, khoảng cách giữa 2 siêu sao chỉ còn 1 bàn. Nếu ghi 1 bàn, Messi sẽ cân bằng kỷ lục 22 bàn của Mbappe. Còn nếu lập cú đúp, anh sẽ nâng thành tích lên 23 bàn và đòi lại vị trí số 1 lịch sử.

Cuộc cạnh tranh này cũng phản ánh màn chuyển giao giữa 2 thế hệ ngôi sao. Trong khi Mbappe liên tục thiết lập những cột mốc mới, Messi vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn ở tuổi 39. Dù vừa bị Mbappe vượt qua về số bàn thắng, đội trưởng Argentina vẫn đang nắm giữ nhiều kỷ lục đáng nhớ tại World Cup, nổi bật là cầu thủ ra sân nhiều trận nhất lịch sử giải đấu.

Với Messi, mục tiêu lớn nhất vẫn là giúp Argentina bảo vệ chức vô địch. Tuy nhiên, việc chỉ còn cách Mbappe 2 bàn trong cuộc đua Vua phá lưới và 1 bàn ở kỷ lục ghi bàn mọi thời đại khiến trận chung kết với Tây Ban Nha càng trở nên đặc biệt. Chỉ trong 1 trận đấu, Messi có thể vừa đưa Argentina lên ngôi, vừa viết lại lịch sử World Cup.