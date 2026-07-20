"Tây Ban Nha xứng đáng giành chiến thắng"

HLV Lionel Scaloni đã bật khóc trong buổi họp báo sau khi Argentina để thua Tây Ban Nha 0-1 sau hiệp phụ ở chung kết World Cup 2026 vào rạng sáng 20.7 (theo giờ VN). Nhà cầm quân 48 tuổi gửi lời cảm ơn tới các học trò và người hâm mộ sau khi Argentina không thể bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Ông cũng thừa nhận Tây Ban Nha xứng đáng đăng quang dù trận đấu chỉ được định đoạt bởi bàn thắng trong hiệp phụ.

HLV Scaloni chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng biết ơn các CĐV, những người đã tiếp thêm sức mạnh để đội bóng chiến đấu đến tận cùng. Trận đấu diễn ra rất cân bằng và cởi mở, nhưng cuối cùng điều kỳ diệu đã không đến. Tây Ban Nha xứng đáng giành chiến thắng, đó là sự thật và chúng tôi phải chấp nhận. Dẫu vậy, chúng tôi cũng đã ở rất gần. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ và tất cả những người đã giúp đội tuyển một lần nữa góp mặt trong trận chung kết World Cup”.

HLV Scaloni bật khóc sau chung kết World Cup: 'Chúng tôi đã ở rất gần, nhưng Tây Ban Nha xứng đáng'

Bên cạnh đó, HLV Argentina cũng lên tiếng bảo vệ tiền vệ Enzo Fernandez, người phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Theo HLV Scaloni, trọng tài hoàn toàn có thể xử lý tình huống khác đi và tránh rút thẻ vàng đầu tiên với Enzo. Dù vậy, ông nhấn mạnh bản thân không có bất kỳ lời phàn nàn nào về công tác điều khiển trận đấu.

Điều khiến HLV Scaloni xúc động nhất là khi nhắc đến đội trưởng Lionel Messi. Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử, sau huyền thoại Cafu của Brazil, góp mặt trong ba trận chung kết World Cup. HLV Scaloni khẳng định "Messi là cầu thủ vĩ đại nhất từng bước lên sân bóng. Không điều gì có thể thay đổi sự thật đó".

Khi được hỏi về tương lai của bản thân, vị HLV không giấu được cảm xúc. Ông bật khóc ngay trong phòng họp báo, giữa những tràng pháo tay động viên của các phóng viên có mặt. Nhà cầm quân 48 tuổi cho biết được dẫn dắt đội tuyển Argentina là giấc mơ của cuộc đời mình. Tuy nhiên, sau khi đưa đội tuyển vào thêm một trận chung kết World Cup, ông cần thời gian để suy nghĩ về chặng đường phía trước. HLV Scaloni nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn. Tôi đã có những suy nghĩ của riêng mình về điều mình muốn làm. Trước mắt, tôi vẫn sẽ hoàn thành hợp đồng. Nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ, bởi tôi không biết liệu có thể tạo nên thêm một điều gì vĩ đại như thế này nữa hay không. Có lẽ chúng tôi cần cùng nhau trao đổi".

Một kỷ nguyên huy hoàng

Là sản phẩm của lò đào tạo Newell's Old Boys - nơi Lionel Messi cũng trưởng thành thời niên thiếu - HLV Scaloni từng thi đấu hơn 20 năm tại Argentina, Tây Ban Nha, Ý và có quãng thời gian ngắn ở Anh. Dù vậy, sự nghiệp cầu thủ quốc tế của ông khá khiêm tốn với chỉ 7 lần khoác áo đội tuyển Argentina. Dấu ấn lớn nhất là trận thắng Mexico 2-1 ở vòng 16 đội World Cup 2006, nơi ông đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Argentina sẽ phải trải qua cuộc chuyển giao lực lượng đáng kể trong thời gian tới ẢNH: REUTERS

HLV Scaloni được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Argentina sau kỳ World Cup 2018 đầy thất vọng, khi đội bóng này bị loại ngay từ vòng 16 đội. Thời điểm đó, quyết định trao ghế HLV trưởng cho ông gây nhiều hoài nghi bởi HLV Scaloni gần như chưa có kinh nghiệm cầm quân, chỉ từng làm trợ lý trong thời gian ngắn. Nếu rời đội tuyển khi hợp đồng hết hạn vào tháng 12 năm nay, HLV Scaloni sẽ khép lại nhiệm kỳ với tư cách HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Argentina. Dưới sự dẫn dắt của ông, Argentina vô địch World Cup 2022, giành Copa America 2021 và 2024, đồng thời vào đến chung kết World Cup 2026.

Scaloni là HLV người Argentina thứ hai liên tiếp đưa đội tuyển vào hai trận chung kết World Cup, sau Carlos Bilardo - người từng vô địch World Cup 1986 và giành ngôi á quân năm 1990. Tuy nhiên, Bilardo không sở hữu bảng thành tích đồ sộ như ông Scaloni ở Copa America. Nếu tiếp tục gắn bó với Argentina, HLV Scaloni nhiều khả năng sẽ phải xây dựng một thế hệ hoàn toàn mới.

Messi hiện đã 39 tuổi, cơ hội để siêu sao này góp mặt tại World Cup 2030 gần như không còn nhiều ẢNH: REUTERS

Lionel Messi hiện đã 39 tuổi. Dù vẫn có một kỳ World Cup xuất sắc với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, khả năng siêu sao từng 8 lần giành Quả bóng vàng góp mặt tại World Cup 2030 gần như không còn nhiều. Trong đội hình đá chính ở hai trận chung kết World Cup 2022 và 2026, có tới 8 cầu thủ trùng nhau. Điều đó đồng nghĩa Argentina sẽ phải trải qua cuộc chuyển giao lực lượng đáng kể trong thời gian tới.