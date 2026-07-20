Messi và đồng đội Argentina buồn bã ra về, không một ai muốn nói chuyện, HLV Scaloni ‘tôi đau thấu tim’

"Tôi hy vọng mọi người tự hào về Messi"

Ở khu vực phỏng vấn bắt buộc sau trận đấu, thông thường Messi và đồng đội thường dừng lại để trả lời phỏng vấn. Nhưng lần này tại sân MetLife sau trận chung kết thua đối thủ Tây Ban Nha, danh thủ này và toàn bộ các cầu thủ Argentina đều từ chối nói chuyện. Họ nhanh chóng lên xe buýt và ra về, khép lại một kỳ World Cup với không ít niềm vui và sự phấn khích, nhưng đoạn cuối có dư vị hơi cay đắng, vì họ đã chơi một trận chung kết thua kém đối phương về nhiều mặt.

Messi và đồng đội Argentina ra về, không một ai muốn nói chuyện với giới truyền thông Ảnh: Reuters

Cũng trên kênh DSPORTS, chỉ có HLV Scaloni dừng lại trả lời phỏng vấn. Nhà cầm quân 48 tuổi này bày tỏ: "Tôi hy vọng mọi người tự hào về Messi. Cậu ấy là cầu thủ vĩ đại nhất từng bước chân lên sân cỏ. Những gì cậu ấy làm được ở World Cup này thật đáng kinh ngạc".

HLV Scaloni cũng chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi thấy người dân Argentina vẫn tiếp tục ủng hộ chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi không giành chiến thắng, nhưng họ vẫn xuống đường cổ vũ".

Thua Tây Ban Nha ở chung kết, dàn sao Argentina gây thất vọng với màn hỗn chiến sau trận

Trong khi đó, Tổng thống Argentina, ông Javier Milei viết thông điệp trên mạng xã hội X, khẳng định sẽ tổ chức một lễ vinh danh thành tích của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 và Messi. Ông viết: "Trước những lo ngại về việc tổ chức lễ kỷ niệm thành tích mà đội tuyển Argentina đạt được, tôi xin thông báo với người dân rằng, tùy thuộc vào quyết định của các cầu thủ và ban huấn luyện về ngày tổ chức lễ kỷ niệm, ngày đó sẽ được tuyên bố là ngày lễ quốc gia".

HLV Scaloni thừa nhận, sẽ rất khó có một tập thể Argentina với Messi là thủ lĩnh một lần nữa, và điều đó khiến ông rất đau lòng Ảnh: Reuters

Trước đó, trong cuộc họp báo chính thức sau trận đấu, HLV Scaloni quá xúc động khi nói đến khả năng Messi và một số cầu thủ kỳ cựu có thể chia tay đội tuyển sau World Cup 2026 khép lại. Ông nói: "Tôi rất đau lòng. Đau thấu tim tôi". Sau đó ông bật khóc không thành lời và xin phép ngừng cuộc họp báo.

HLV Scaloni cũng để ngỏ việc tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina, như những gì đã nói sau cuộc phỏng vấn nhanh sau trận đấu, rằng: "Tôi sẽ hoàn tất hợp đồng đến tháng 12.2026. Sau đó, tôi sẽ có cuộc làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (ông Claudio Tapia), trước khi đưa ra quyết định cuối cùng sẽ tiếp tục (đến World Cup 2030) hay cũng có khả năng sẽ dừng lại".

"Tôi không biết liệu mình có thể đạt được điều gì lớn hơn thế này nữa không", HLV Scaloni đưa ra lý do, và mong muốn có thêm thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi thứ.