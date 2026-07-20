HLV Scaloni xác nhận ‘xây dựng một đội tuyển Argentina mới’ sau triều đại Messi

Rất khó có lại một tập thể Argentina với Messi là thủ lĩnh

"Chúng tôi cảm thấy buồn, nhưng biết rằng mình đã cống hiến hết sức mình. Lòng biết ơn vô bờ bến dành cho những người đồng đội đã đưa chúng tôi đến một trận chung kết World Cup nữa", HLV Scaloni của đội tuyển Argentina bày tỏ một cách điềm tĩnh sau thất bại trước đối thủ Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026.

HLV Scaloni thừa nhận, sẽ rất khó có một tập thể Argentina với Messi là thủ lĩnh một lần nữa Ảnh: Reuters

Ông cũng cho rằng: "Tây Ban Nha là đội đã chiến thắng một cách công bằng. Không thể nào hơn được nữa. Chúng tôi rất buồn, nhưng đọng lại sau tất cả là những gì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ và người hâm mộ. Họ đã làm và ủng hộ tất cả mọi thứ có thể, cống hiến hết mình đến những giây phút cuối cùng của trận đấu".

Về tương lai của mình, HLV Scaloni nhấn mạnh: "Tôi xứng đáng có thời gian để quyết định mình sẽ làm gì. Tôi sẽ hoàn thành hợp đồng đến tháng 12 năm nay và sau đó sẽ suy nghĩ về những việc cần làm. Nơi này thật tuyệt vời (đội tuyển Argentina). Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình lại ở một vị trí tuyệt vời như thế này".

Về Messi và những đồng đội lớn tuổi nhiều khả năng sẽ khép lại kỳ World Cup cuối cùng của mình, đóng lại một chương đầy vinh quang và kéo dài trong nhiều năm qua.

HLV Scaloni chia sẻ: "Rất khó có khả năng một tập thể tuyệt vời như thế này sẽ lại được tập hợp lại, và điều đó khiến tôi rất đau lòng. Tôi đã có ý tưởng về những gì mình muốn làm, nhưng trước tiên tôi cần nói chuyện với chủ tịch (Liên đoàn Bóng đá Argentina, ông Claudio Tapia)".

Sau World Cup 2026, HLV Scaloni sẽ bắt đầu một chương mới cho đội tuyển Argentina sau triều đại Messi Ảnh: Reuters

"Thật khó để xây dựng một đội bóng vĩ đại như thế này", HLV Scaloni một lần nữa nhắc lại.

"Đội bóng vĩ đại như thế này", như HLV Scaloni nói, đó là với Messi là người thủ lĩnh, người lãnh đạo tinh thần của đội bóng, cùng những công thần như thủ môn Emiliano Martinez, trung vệ Otamendi, hậu vệ Tagliafico, các tiền vệ Paredes, De Paul, và cả tiền đạo kỳ cựu Di Maria hay Aguero trước đó nữa.

Họ đã cùng nhau giành mọi vinh quang gồm 2 chức vô địch Copa America, 1 World Cup và 1 Finalissima. Họ cũng vào đến hai trận chung kết World Cup trong 2 kỳ gần đây (2022 và 2026). Với Messi là 3 kỳ World Cup, bao gồm năm 2014.

Đội tuyển Argentina mới sau triều đại Messi cũng đầy hứa hẹn, với những cầu thủ đã thành danh hiện nay sẽ là trụ cột như Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada, Nico Paz, Julian Alvarez hay Giuliano Simeone, Lautaro Martinez...

Đây sẽ là những chất liệu để HLV Scaloni nếu tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina đến Copa America 2028 và World Cup 2030, xây dựng một tập thể Albiceleste mới vẫn đầy sức cạnh tranh.