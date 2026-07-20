Báo Argentina: Cảm ơn Messi, chúng tôi chỉ muốn anh tiếp tục thi đấu

Sẽ không còn thấy Messi ở World Cup

"Vũ điệu cuối cùng" của Messi ở World Cup đã chính thức khép lại sau trận chung kết Argentina thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 ngày 20.7 ở hiệp phụ. Nhiều khả năng danh thủ 39 tuổi này sẽ nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Thế nhưng, với nhiều người Argentina, "niềm vui của họ chỉ là được tiếp tục chứng kiến Messi thi đấu, thất bại ở trận chung kết nói trên không còn quá quan trọng".

Messi đã bật khóc khi đứng trước khán đài CĐV Argentina trên sân MetLife Ảnh: Reuters

Thông điệp của nhà báo Gaston Edul đã thể hiện rõ điều này: "Cảm ơn Leo (Messi). Niềm vui của chúng tôi chỉ là chứng kiến anh tiếp tục thi đấu, không hơn không kém. Kết quả không quan trọng".

Messi đã bật khóc sau khi nhận huy chương á quân từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Anh đứng trước khán đài CĐV Argentina trên sân MetLife rất lâu và bật khóc. Hình ảnh này làm nhói tim hàng ngàn CĐV Argentina trên sân cũng như hàng triệu người xem qua truyền hình trực tiếp.

Messi cũng nán lại đứng nhìn và chúc mừng toàn đội tuyển Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2026, trước khi rời sân vào phòng thay đồ.

Một hình ảnh thú vị khác sau trận chung kết, Messi đã gặp lại Lamine Yamal, khi cầu thủ trẻ này chủ động đến gặp và trao cho người đàn anh của mình một cái ôm đầy tình cảm. Một khoảnh khắc đẹp khép lại sau trận chung kết đầy căng thẳng giữa đôi bên.

Messi ngồi một mình khá lâu sau trận chung kết World Cup 2026 khép lại Ảnh: Reuters

Messi đã thua hai trận chung kết World Cup trong sự nghiệp vào năm 2014 và 2026, nhưng anh cũng đã giành được vinh quang vào năm 2022.

Ở 39 tuổi, trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của mình, Messi với hành trang là 1 chức vô địch World Cup, 3 trận chung kết World Cup, với 8 lần ra sân tại giải năm nay, anh đã ghi 8 bàn và có 4 pha kiến tạo. "Vũ điệu cuối cùng" của anh tuy chưa trọn vẹn, nhưng đã là một cái kết hoàn hảo.

Theo nhiều dự đoán, Messi vẫn có thể vẫn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Argentina đến Copa America năm 2028, giải đấu cũng được tổ chức tại Mỹ, nhưng đến World Cup 2030 dường như vượt quá cả sức bền đáng kinh ngạc của anh, nhà báo Oliver Kay của The Athletic.

Sau World Cup 2026 khép lại, hành trình của Messi với CLB Inter Miami vẫn tiếp tục, với khả năng anh sẽ trở lại thi đấu tại các trận ở giải MLS và Leagues Cup vào đầu tháng 8.