Tổng thống Argentina tuyên bố vẫn tổ chức lễ vinh danh đội tuyển, CĐV ‘nài nỉ’ Messi và HLV Scaloni ở lại

Argentina tổ chức lễ vinh danh Messi và đồng đội, thành ngày lễ quốc gia

Cũng ngay sau trận chung kết World Cup 2026 kết thúc, Tổng thống Argentina, ông Javier Milei viết thông điệp trên mạng xã hội X, khẳng định sẽ tổ chức một lễ vinh danh thành tích của đội tuyển Argentina và Messi sau những gì họ đã cống hiến tại World Cup 2026.

Ông viết: "Trước những lo ngại về việc tổ chức lễ kỷ niệm thành tích mà đội tuyển Argentina đạt được, tôi xin thông báo với người dân rằng, tùy thuộc vào quyết định của các cầu thủ và ban huấn luyện về ngày tổ chức lễ kỷ niệm, ngày đó sẽ được tuyên bố là ngày lễ quốc gia".

Hàng chục ngàn CĐV Argentina ủng hộ Messi và đồng đội, bất chấp họ thất bại ở trận chung kết World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng ra thông báo, bất kể kết quả trận chung kết ra sao, đội tuyển Argentina vẫn xứng đáng với một lễ vinh danh khi có lần thứ hai liên tiếp vào chung kết World Cup, sau lần đăng quang đầy cảm xúc tại Qatar năm 2022.

AFA cũng cho biết, tạm hoãn tất cả các trận đấu bóng đá diễn ra ở trong nước bao gồm các ngày 20.7 và 21.7, "vì đó là ngày đội tuyển quốc gia trở về nước sau khi tham dự World Cup 2026". AFA cũng yêu cầu hoãn trận tranh Siêu cúp Argentina giữa CLB Estudiantes và Independiente Rivadavia tại Cordoba.

World Cup 2026 khép lại: Messi - Ronaldo nhường sân khấu cho Yamal, Haaland và thế hệ mới

Qua đó, nhiều khả năng trong hai ngày 20 và 21.7, AFA tổ chức lễ vinh danh Messi và đồng đội, đáp ứng như thông báo của Tổng thống Javier Milei đưa ra ngày 20.7 ngay sau trận chung kết World Cup 2026 kết thúc.

Trong khi đó, theo kênh TyC Sports, hàng chục ngàn CĐV Argentina có mặt tại khu vực Đài tưởng niệm quốc gia ở Buenos Aires đã liên tục hô vang tên Messi và HLV Scaloni cùng các cầu thủ khác, bất chấp họ vừa trải qua trận chung kết để thua đối thủ Tây Ban Nha với tỷ số 0-1.

Messi và đồng đội luôn nhận sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ ở quê nhà Ảnh: Reuters

"Scaloni, đừng bỏ chúng tôi. Chúng ta đã chiến thắng mọi thứ rồi", một CĐV nói khi trả lời phỏng vấn TyC Sports. Số khác gọi Messi là "bất tử", cho rằng người đội trưởng của đội tuyển Argentina đã luôn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người dân. "Chúng tôi muốn anh tiếp tục thi đấu mãi mãi, Messi, đừng rời bỏ chúng tôi", một CĐV bày tỏ.

Cũng theo TyC Sports, thông điệp "Cảm ơn" xuất hiện đầy nổi bật trên Đài tưởng niệm quốc gia, cũng chính là tình yêu của người dân Argentina gửi gắm đến Messi và các đồng đội của anh, khi họ đã cống hiến tất cả, giành được tất cả rồi, và giờ thất bại cũng không còn là điều quá quan trọng nữa.

"Những gì Messi và đồng đội đã làm được, với hai trận chung kết World Cup và một chức vô địch, không thể nào làm tốt hơn thế được nữa", một CĐV khác bày tỏ thêm cũng trên TyC Sports.