Đội tuyển Việt Nam sang Indonesia ngày 23.9, tranh vô địch FIFA ASEAN Cup với nhân sự cực chất

Xuất hiện trung phong dự phòng

Sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu, cùng chấn thương của Văn Vĩ và Thành Chung khiến hàng thủ của đội tuyển Việt Nam có phần suy yếu. Chưa hết, chấn thương của Doãn Ngọc Tân khiến cho HLV Kim Sang-sik mất đi 1 sự lựa chọn nhân sự ở vị trí tiền vệ trung tâm. Dù vậy, vị HLV người Hàn Quốc vẫn cố gắng tập hợp những cầu thủ tốt nhất vào đội tuyển quốc gia, cố gắng đảm bảo nguyên tắc có ít nhất 2 người có thể đảm đương cùng 1 vị trí, để người này có thể thay thế cho người kia khi cần.

Wiiliams Minh Hoàng sẽ là phương án dự phòng cho Xuân Son ở vị trí trung phong Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ở vị trí trung phong, sau khi có sự xuất hiện cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng (1,90 m), trong tay HLV Kim Sang-sik đã có người thay thế cho Xuân Son (1,86 m). Tại ASEAN Cup 2026, thỉnh thoảng ông Kim điều Đình Bắc từ vị trí tiền đạo cánh vào giữa đá trung phong thay Xuân Son. Giờ đây, có thể điều này sẽ ít xảy ra hơn, nếu như Williams Minh Hoàng thi đấu tốt mỗi khi anh có cơ hội được ra sân. Williams giống với Xuân Son ở điểm đó là cả 2 cùng sở hữu thể hình cực tốt, giỏi càn lướt và giỏi chơi bóng bổng, yếu tố rất quan trọng với những trung phong.

Trong khi đó, những người dự phòng cho vị trí tiền đạo lùi, tiền đạo cánh và tiền vệ tấn công của Đình Bắc và Hoàng Hên sẽ là Hai Long, Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa. Hai Long có tốc độ cao, chơi tinh quái, trong khi Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa giàu kỹ thuật, có khả năng xử lý bóng khá tinh tế.

Phương án dự phòng cho những vị trí khó

Ở hàng tiền vệ, giống như tại giải vô địch Đông Nam Á kết thúc hồi cuối tháng 8, nhiều khả năng Hoàng Đức và Quang Hải sẽ luân phiên thi đấu ở vị trí tiền vệ tổ chức tại FIFA ASEAN Cup 2026. Hoàng Đức sẽ ra sân trong đội hình chính thức, còn Quang Hải sẽ được tung vào sân ở nửa sau của trận đấu. Riêng người sẽ thay thế cho vị trí tiền vệ đánh chặn của Thành Long khi cần, sẽ là trung vệ Adou Minh. Lúc cần tăng cường năng lực phòng ngự từ xa, HLV Kim Sang-sik sẽ đẩy Adou Minh lên chơi ở hàng tiền vệ, như cách HLV Mano Polking thỉnh thoảng vẫn thực hiện ở CLB Công an Hà Nội.

HLV Kim Sang-sik đã tính xong nhân sự dự phòng cho vị trí của Thành Long (8)? Ảnh: Ngọc Linh

Bên cánh trái, Cao Pendant Quang Vinh và Phan Tuấn Tài sẽ thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Đây là cánh rất mạnh của đội tuyển Việt Nam, với Quang Vinh và Tuấn Tài mỗi người có điểm mạnh riêng, ai cũng xứng đáng được đá chính. Bên cánh phải, Tiến Anh vượt trội so với những cầu thủ còn lại. Tuy nhiên, khi cần, Lê Văn Đô vẫn có thể trở thành phương án "chữa cháy", hoặc Xuân Mạnh cũng có thể đá hậu vệ phải.

Còn ở vị trí trung vệ, khả năng cao Việt Anh, Xuân Mạnh, Adou Minh sẽ có suất thi đấu chính thức. Dự bị cho họ là Nhật Minh và Ngọc Bảo. Dĩ nhiên, hiếm có chuyện các HLV trên thế giới thay thế toàn bộ dàn trung vệ của mình cùng lúc trong từng trận. Họ chỉ thay thế khi thấy dấu hiệu các trung vệ của mình gặp vấn đề lớn về thể lực hoặc mắc lỗi nặng, nên việc có 2 trung vệ ngồi dự bị cho 3 trung vệ thi đấu chính thức có lẽ là vừa đủ.

Ngay cả đến vị trí thủ môn của Lê Giang Patrik (1,88 m) vốn rất khó thay thế, HLV Kim Sang-sik cũng có nhân vật dự phòng là Trần Trung Kiên (1,91 m). Thủ thành của CLB HAGL cũng cao lớn, toàn diện như Lê Giang Patrik. Trung Kiên chỉ kém Lê Giang Patrik ở yếu tố kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhưng khi thật sự cần thiết, Trung Kiên vẫn đủ sức bảo vệ khung thành của đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 21.9, lên đường sang Indonesia vào 8 giờ 40 ngày 23.9. Thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Philippines, Thái Lan vào lúc 19 giờ 30 ngày 26.9 và 29.9, trên sân Si Jalak Harupat (Bandung). Trận đấu cuối cùng của đội tuyển VN tại vòng bảng vào 16 giờ ngày 2.10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) với đối thủ là Pakistan.