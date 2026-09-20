HAGL bất ngờ thua đội hạng nhất Hưng Yên, thủ môn Trung Kiên thủng lưới 10 bàn sau 3 trận

Thế trận giằng co

HAGL là đại diện V-League, đối đầu một đội bóng hạng nhất là CLB Hưng Yên. Tuy nhiên, đội bóng phố núi lại không thể tạo ra sự áp đặt. Thậm chí, các học trò HLV Lê Quang Trãi có những giây phút chơi lép vế trước sự cơ động của Joseph, Đăng Dương hay Đức Vũ. Lối chơi pressing cực kỳ chủ động, quyết liệt của CLB Hưng Yên giống hệt những gì mà HLV Bùi Đoàn Quang Huy từng xây dựng cho CLB Bình Định, á quân V-League 2023-2024. Nhưng do khâu xử lý quyết định còn thiếu sắc sảo, CLB Hưng Yên không thể làm rung mành lưới của Trung Kiên.

Chiều ngược lại, HAGL chủ yếu tấn công bằng những đường bóng dài. Tiền vệ trung tâm Vĩnh Nguyên chủ động chuyền bổng lên trên để Matheus Lucas xử lý. Tuy nhiên, phương án này không mang lại hiệu quả. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Trung Kiên băng ra rất nhanh nên Joseph chọn giải pháp lốp bóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trung Kiên không thể cản phá khi cú sút của Joseph dứt điểm quá mạnh và hiểm hóc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bàn thắng liên tục đến

Cả HAGL và CLB Hưng Yên đều cho thấy khát khao chiến thắng rất lớn. Đầu hiệp 2, HLV Lê Quang Trãi lẫn HLV Bùi Đoàn Quang Huy đều thực hiện 2 sự thay đổi người nhằm cải thiện khả năng tấn công.

Và sự thay đổi của HLV Quang Huy đã phát huy hiệu quả. Với sự góp mặt của Gia Bảo, Minh Bình, CLB Hưng Yên tấn công biến hóa hơn, tốc độ hơn. Phút 55, đại diện miền Bắc ghi bàn mở tỷ số khi Joseph có pha bứt tốc rồi kiến tạo cho Đăng Dương ghi bàn.

HAGL không mất thời gian để có bàn gỡ hòa. Phút 61, từ đường rót bóng của Vĩnh Nguyên, Matheus khống chế bóng bằng ngực rồi dứt điểm hiểm hóc, khiến thủ môn Tuấn Linh không kịp cản phá.

12 phút sau, Joseph tự ghi tên mình lên bảng tỷ số. Hậu vệ HAGL mắc sai lầm tai hại khi xử lý lóng ngóng để ngoại binh CLB Hưng Yên cướp bóng, băng xuống đối mặt với Trung Kiên. Khi khung thành đã mở rất rộng, Joseph thực hiện cú lốp bóng tinh tế, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Đến phút 77, anh hoàn tất cú đúp sau pha solo đẹp mắt trong vòng cấm địa, giúp CLB Hưng Yên dẫn trước 3-1.

Hưng Yên đánh bại HAGL Ảnh: CLB cung cấp

HAGL nỗ lực tấn công sau bàn thua này. Nhưng phải đến phút 90+4, đội bóng phố núi mới có được bàn gỡ nhờ cú đá từ chấm 11 m của Matheus. Trước đó, Matheus mang về quả phạt đền khi bị Trịnh Đức Lợi phạm lỗi trong vòng cấm địa. Khoảng cách giờ chỉ còn 1 bàn, nhưng thời gian còn lại là quá ít để HAGL gỡ hòa. Trung Kiên và các đồng đội phải chấp nhận thất bại 2-3 cay đắng.

Với kết quả này, CLB Hưng Yên vào vòng 16 đội để gặp đội Ninh Bình. Còn HAGL, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng này trên mọi đấu trường ở mùa này. Đội bóng phố núi mới ghi có 3 bàn và để thủng lưới đến 10 lần. HLV Lê Quang Trãi và các học trò có quá nhiều việc phải làm trong quãng nghỉ sắp tới.