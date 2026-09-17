Dự đoán tỷ số HAGL - Hưng Yên: Màn phạt đền cân não gay cấn, thủ môn Trung Kiên tỏa sáng

Nhiều vấn đề với HAGL

HAGL bước vào trận đấu này với phong độ bết bát. Sau 2 vòng đầu V-League 2026-2027, đội bóng phố núi vẫn chưa thắng trận nào, ghi được vỏn vẹn 1 bàn nhưng để thủng lưới tới 7 lần, qua đó rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng. Việc để mất những trụ cột như Marciel (chuyển sang Ninh Bình), Jairo hay Quang Kiệt mà chưa có phương án thay thế tương xứng khiến hàng thủ HAGL bộc lộ nhiều vấn đề.

Thêm vào đó, trận đấu lần này còn diễn ra trên sân Quy Nhơn thay vì Pleiku quen thuộc, do mặt sân nhà xuống cấp nghiêm trọng vì mưa kéo dài, ít nhiều ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của thầy trò HLV Lê Quang Trãi. VPF đã đồng ý cho HAGL được chuyển sân nhà ở trận đấu này.

Trung Kiên có thể chơi hay ở trận HAGL gặp Hưng Yên ẢNH: HỒ ĐỨC

CLB Hưng Yên đang hứng khởi

Trong khi đó, đối thủ Hưng Yên lại đang có khởi đầu như mơ ở giải hạng nhất quốc gia 2026-2027. Ngay tại vòng 1, đội bóng này đã có chiến thắng giòn giã 3-0 trên sân khách trước đội Cần Thơ, với cú đúp của ngoại binh Joseph Khalio (gồm 1 quả phạt đền) cùng bàn thắng ấn định tỷ số của Lê Bình Minh, tiền đạo từng khoác áo nhiều đội V-League như HAGL, Becamex TP.HCM, ở phút 89. Đây là tín hiệu cho thấy CLB Hưng Yên đang sở hữu sức mạnh tấn công đáng gờm, đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Với phong độ hiện tại của cả 2 đội, CLB Hưng Yên hoàn toàn đủ sức gây khó khăn cho đối thủ được đánh giá cao hơn về đẳng cấp. Dưới sự dẫn dắt của HLV Bùi Đoàn Quang Huy, người từng dẫn dắt CLB Bình Định (giờ là CLB Quy Nhơn) giành ngôi á quân V-League, đội bóng hạng nhất này đang thể hiện tham vọng lớn trên hành trình hướng đến suất thăng hạng. Nếu giành một kết quả tốt trước HAGL ở đấu trường Cúp quốc gia, CLB Hưng Yên sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần để hiện thực hóa mục tiêu lên V-League.

Việc một đội hạng nhất đánh bại đại diện V-League cũng không phải điều bất khả thi ở Cúp quốc gia. Mùa trước, CLB Trường Tươi Đồng Nai (giờ là TP.Đồng Nai) cũng đã quật ngã Becamex TP.HCM.

Về phía HAGL, đây là cơ hội để đội bóng phố núi lấy lại sự tự tin sau khởi đầu mùa giải đầy thất vọng, nhưng bài toán nhân sự cùng phong độ sa sút khiến nhiệm vụ này không hề đơn giản. Với thế trận được dự báo cân bằng, khả năng cao 2 đội sẽ không thể phân định thắng thua trong 90 phút chính thức, và trận đấu nhiều khả năng phải bước vào loạt sút luân lưu đầy cân não để tìm ra đội đi tiếp. Tại đây, tài năng của Trung Kiên có thể được phát huy.

Dự đoán: HAGL 1-1 Hưng Yên. HAGL thắng ở loạt đá luân lưu. Thủ môn Trung Kiên sẽ chơi tốt ở loạt cân não này.

Ở vòng 2 V-League, Trung Kiên có một lỗi dẫn đến bàn thua của HAGL khi ra vào thiếu hợp lý, có mối liên kết không tốt với hậu vệ.

Tuy nhiên, khả năng phản xạ, làm chủ không gian trong vòng cấm của anh vẫn rất ổn. Người gác đền sinh năm 2003 có nhiều pha cứu thua ấn tượng từ đầu mùa. Nếu Trung Kiên không duy trì phong độ ổn định, con số bàn thua của HAGL đã có thể lớn hơn 7 nhiều.