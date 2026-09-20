Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN thắng đậm tái chiếm ngôi đầu, TP.Đồng Nai rơi xuống đáy

CLB CAHN trận đầu tiên vắng Văn Hậu vì án treo giò

Màn so tài CLB TP.Đồng Nai ở trận đấu sớm vòng 3 V-League 2026-2027 diễn ra với CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) trong bối cảnh khó khăn trăm bề.

Đội bóng của HLV Alexandre Polking vắng Đoàn Văn Hậu trong 4 trận (bắt đầu từ trận này) vì án treo giò, gặp chướng ngại thể lực do vừa đá với Gamba Osaka trên sân khách, cùng án cấm đăng ký mới cầu thủ do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) giáng xuống.

Chừng ấy khó khăn khiến khoảng cách giữa đương kim vô địch và tân binh V-League, giữa đội toàn thắng và toàn thua... dường như ngắn lại.

CLB TP.Đồng Nai đang có thế trận tốt thì nhận thẻ đỏ ẢNH: CLB TP.ĐỒNG NAI

Trên mặt sân sũng nước vì mưa dày hạt, CLB TP.Đồng Nai có thế trận ngang ngửa với CLB CAHN trong 15 phút đầu tiên, đến khi bước ngoặt xuất hiện. Phút 15, trong pha tranh chấp bình thường, hậu vệ Lê Văn Sơn của Đồng Nai và chân sút Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN) đã lao vào nhau. Văn Sơn gây hấn với Đình Bắc, và khi chân sút sinh năm 2004 đáp trả, anh lại kê khuỷu tay vào mặt đối thủ. Đứng rất gần tình huống, trọng tài Lê Vũ Linh lập tức cắt còi, rút thẻ đỏ đuổi Văn Sơn vì lỗi đánh nguội. Bản thân Đình Bắc cũng bị 1 thẻ vàng.

Chơi thiếu người, Đồng Nai phải lùi về dồn toàn lực phòng ngự. Hàng thủ chủ nhà đã chơi kiên cường, ngăn được Koko Perea, Leo Artur và Đình Bắc. Khi hậu vệ bị vượt qua, đến lượt thủ môn Phạm Văn Phong lên tiếng.

Phút 38, Đình Bắc chọc khe cho Cao Pendant Quang Vinh thoát xuống sút cực hiểm, nhưng Văn Phong đã khép góc cứu thua. 1 phút sau, Văn Phong bay người đẩy cú đánh đầu cận thành của trung vệ Fran Putros, người vừa dự World Cup 2026 cùng Iraq. Phút 41, Artur rê bóng rồi tung cú sửa lòng góc xa sở trường, nhưng một lần nữa, Văn Phong từ chối cơ hội.

Sang hiệp 2, CLB TP.Đồng Nai tiếp tục lùi sâu gồng mình chống đỡ áp lực của nhà vô địch CAHN. Song lần này, học trò HLV Nguyễn Việt Thắng không còn trụ được.

Phút 52, Lê Phạm Thành Long thực hiện quả treo bóng cực chuẩn loại bỏ hàng thủ TP.Đồng Nai, để Alan Sebastiao bật cao đánh đầu chéo góc mở tỷ số. Bóng đi hiểm hóc và đập đất, khiến thủ môn Văn Phong không còn cơ hội sắm vai người hùng.

CLB CAHN độc chiếm ngôi đầu ẢNH: VPF

2 phút sau, CLB CAHN lại xé lưới chủ nhà bằng pha phối hợp gần như... y hệt. Lần này, Artur sắm vai người tạt, còn Perea băng vào oanh tạc với cú đánh đầu hiểm nhân đôi cách biệt cho đội khách. Phút 58, chủ nhà Đồng Nai vỡ trận với bàn thua thứ ba sau pha "nã pháo" của Thành Long.

Ghi 3 bàn chỉ trong 6 phút, CLB CAHN ung dung kiểm soát thế trận. Dù tung Công Phượng vào sân với hy vọng tạo đột biến, nhưng tân binh Đồng Nai không thể tạo bất ngờ.

Thắng đậm Đồng Nai, CLB CAHN độc chiếm ngôi đầu với 9 điểm. Thầy trò HLV Alexandre Polking toàn thắng 3 trận, ghi 6 bàn và chưa để lọt lưới. Ở chiều ngược lại, CLB TP.Đồng Nai xuống cuối bảng với 0 điểm, hiệu số -6, trở thành đội đầu tiên mùa này toàn thua sau 3 vòng.