Nhận định U.23 Việt Nam đấu U.23 Uzbekistan: Quốc Cường muốn đòi món nợ cho lứa 'Thường Châu tuyết trắng'

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ chiến thuật với U.23 Việt Nam trước buổi tập ngày 20.9 ảnh: Quốc Việt

U.23 Việt Nam không ngán Uzbekistan

Chiều 20.9. đội tuyển U.23 Việt Nam có buổi tập trên sân bóng thuộc Tổ hợp thể thao Aichi Spors Village Club House (Nagoya, Nhật Bản). HLV Đinh Hồng Vinh đã rèn khá kỹ các bài chiến thuật.

Đây là buổi tập mang tính bản lề cho trận cuối vòng bảng, U.23 Việt Nam sẽ chạm trán với U.23 Uzbekistan - trận đấu chúng ta nếu hòa sẽ giành vé đi tiếp bất chấp kết quả các trận khác.

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường đánh giá đối thủ: "Tôi đánh giá U.23 Uzbekistan là một đội bóng rất mạnh. Nền bóng đá của họ từng dự World Cup nên chất lượng các đội bóng được đánh giá rất cao.

Chúng tôi từng có cơ hội thi đấu giao hữu 2 trận với đối thủ U.23 Uzbekistan tại các giải mời tại Trung Quốc, có kết quả 1 hòa và 1 thua. Đây là đội bóng có chất lượng và chúng tôi rất tôn trọng họ".

U.23 Việt Nam rất quyết tâm đánh bại U.23 Uzbekistan ảnh: Quốc Việt

Cũng trong phần chia sẻ của mình, tiền vệ trẻ đang khoác áo CLB Công an TP.HCM cho biết không chỉ bản thân, mà toàn đội U.23 Việt Nam đều chung niềm tin quyết đánh bại đối thủ rất mạnh này.

Quốc Cường chia sẻ: "Tinh thần, quyết tâm của các anh em chúng tôi trước khi đến với giải đấu này là mang đến kết quả tốt nhất có thể. Dù gặp đối thủ nào, gặp ai thì mình đều phải chơi được hết.

Không cầu hòa, U.23 Việt Nam quyết đòi món nợ Thường Châu

Mặc dù U.23 Uzbekistan rất là mạnh nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cũng như là tinh thần bởi vì bọn em cũng đã từng thi đấu với họ rồi nên bọn em cũng nghĩ là bọn em cũng sẽ chơi tốt thôi.

Theo tôi mỗi trận đấu sẽ có tính chất khác nhau. U.23 Uzbekistan là một đội bóng thiên về kỹ thuật rất nhiều, có những cầu thủ kỹ thuật. Nhưng tôi cầu thủ Việt Nam mình cũng rất là kỹ thuật, nên cũng không ngại gì về vấn đề kỹ thuật với Uzbekistan".

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Đặc biệt, Quốc Cường cho biết anh và toàn đội đã từng chứng kiến trận chung kết U.23 châu Á 2018 - trận đấu mà U.23 Việt Nam thua U.23 Uzbekistan giữa bão tuyết. Sau đó 2 đội U.23 thường xuyên gặp nhau trong thành tích bất bại của đại diện trung Á.

Quốc Cường cho biết toàn đội rất khát khao có chiến thắng: "Khi nghĩ về trận chung kết U.23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu, thời của các anh lớn, khi theo dõi tất cả chúng tôi rất cảm xúc.

Chúng tôi vẫn luôn khao khát giành chiến thắng trước đối thủ U.23 Uzbekistan. Toàn đội U.23 Việt Nam sẽ cố gắng để đòi lại món nợ, dành tặng chiến thắng để gửi tặng các đàn anh U.23 Việt Nam".