Cầu thủ Việt Nam pressing khắp mặt sân, Thom Haye và Indonesia bất lực

"Nếu bạn muốn biết điều gì đang diễn ra tốt đẹp, hãy xem màn trình của đội tuyển Việt Nam"

Bình luận viên Rhysh Roshan Rai của Singapore đã đánh giá như vậy, khi chứng kiến các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đè bẹp đối thủ duyên nợ Indonesia với tỷ số 3-0 ngay tại sân Pakansari ở Bogor.

Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi do công của Văn Vĩ phút thứ 6, Hai Long phút 14 và Xuân Son phút 71. Qua đó, khẳng định đanh thép tư cách của những nhà đương kim vô địch và tài cầm quân lão luyện của HLV Kim Sang-sik.

Cấu thủ đội tuyển Việt Nam (áo trắng) pressing khắp mọi mặt sân, khiến Thom Haye và đội Indonesia bất lực Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Việt Nam đã chơi xuất sắc. Nếu bạn muốn biết điều gì đang diễn ra tốt đẹp, hãy xem màn trình diễn đó. Áp lực rất lớn, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Indonesia, họ buộc phải thắng và họ đã làm được một cách đầy bản lĩnh, thể hiện đẳng cấp của những nhà đương kim vô địch. Màn trình diễn sân khách hoàn hảo. Một bài học về cách kiểm soát trận đấu khi không có bóng và trở nên nguy hiểm khi có bóng", Rhysh Roshan Rai viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0: Ấn tượng tài dùng người HLV Kim Sang-sik

Đánh giá của Rhysh Roshan Rai hoàn toàn chính xác, khi báo chí Indonesia cũng thừa nhận điều này và cho rằng, gần như các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã dạy cho đội nhà một bài học về cách thức thi đấu không bóng, luôn tạo pressing (gây áp lực) khắp mọi mặt sân, khiến ngay cả chân chuyền kiến tạo hàng đầu như Thom Haye cũng phải bất lực.

"Giống như câu cá, các cầu thủ Việt Nam chờ mồi cắn câu và... bùm. Hai bàn thắng được ghi. Ridho (đội trưởng đội tuyển Indonesia) trông khá vụng về khi chơi ở vị trí trung vệ cánh, rồi lại chuyển thành hậu vệ biên khi đội hình tấn công. Để lại một khoảng trống lớn ở cánh phải hàng phòng ngự. Đặc biệt, các cầu thủ Việt Nam luôn biết cách kiểm soát chặt chẽ mọi khoảng trống. Khu vực giữa sân, hai cánh, tuyến giữa, tất cả đều bị khóa chặt", trang Garis Tengah (Indonesia) bình luận.

Hai Long đã khiến đội trưởng của đội tuyển Indonesia Ridho trở nên vụng về và để lại một khoảng trống lớn ở cánh phải hàng phòng ngự Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong khi, trang FaktaBola cũng của Indonesia chỉ ra: "Lối chơi pressing khắp mọi mặt sân của các cầu thủ Việt Nam cực kỳ hiệu quả, họ không để hở bất kỳ khoảng trống nào cho đối phương khai thác.

Đội bóng của HLV Herdman bế tắc từ đầu trận và không có được bất cứ giải pháp nào để đảo ngược tình thế. Điều này càng thể hiện rõ qua đầu hiệp 2 và đến phút 60, các cầu thủ Indonesia càng thi đấu càng mắc sơ hở, trong khi các cầu thủ Việt Nam xuất hiện ở khắp mọi nơi. Cuối cùng điều xấu nhất cũng đến, Xuân Son vào sân và đã trừng phạt họ ở phút 71 với bàn nâng tỷ số 3-0, khép lại mọi hy vọng có bàn rút ngắn tỷ số để đảo ngược tình hình".

Trận thua ngay trên sân nhà khiến đội tuyển Indonesia rơi trở lại mặt đất sau, và rơi xuống vị trí thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026 với 6 điểm sau 3 trận. Họ cần phải thắng Singapore ở trận cuối trên sân khách ngày 7.8 mới hy vọng đi tiếp.

Trong khi đội tuyển Việt Nam trở lại ngôi đầu với 7 điểm và sẽ gặp Campuchia trên sân nhà cùng ngày 7.8. Đội quân của HLV Kim Sang-sik cần tiếp tục duy trì đà thắng để chắc suất ngôi đầu và suất vào bán kết.