Chấm điểm Việt Nam thắng đậm Indonesia: Văn Vĩ, Hoàng Đức cao nhất, bất ngờ Đình Bắc

Đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn đầy thuyết phục khi đánh bại chủ nhà Indonesia 3-0 tối 3.8, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026. Những con số từ Sofascore cho thấy màn thể hiện nổi bật của hàng thủ, tuyến giữa, đồng thời phản ánh sự hiệu quả của các cầu thủ tấn công.

Văn Vĩ và Hoàng Đức nổi bật nhất

Văn Vĩ là cầu thủ được Sofascore chấm điểm cao nhất trận với 8,0 điểm. Hậu vệ này không chỉ trực tiếp ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 6 mà còn có màn trình diễn tích cực trong khâu phòng ngự.

Sofascore chỉ ra, trong 81 phút có mặt trên sân, Văn Vĩ có 2 pha đánh chặn, 3 pha phá bóng và 4 lần thu hồi bóng. Anh thắng cả 2 tình huống tranh chấp trên mặt đất và thắng 1 pha không chiến. Khả năng hỗ trợ phòng ngự của Văn Vĩ góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới trước sức ép từ Indonesia.

Pha phối hợp chuẩn chỉnh để Văn Vĩ mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam

Văn Vĩ là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đứng ngay sau Văn Vĩ là Hoàng Đức với 7,9 điểm. Tiền vệ này đóng vai trò quan trọng trong cả 2 bàn thắng đầu tiên. Anh thực hiện đường chuyền giúp Văn Vĩ mở tỷ số, trước khi tiếp tục góp phần tạo ra thế trận thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam.

Hoàng Đức có 2 cơ hội lớn tạo ra, 3 đường chuyền quyết định, chuyền chính xác 36/39 lần, đạt tỷ lệ 92%. Đáng chú ý, anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 93% ở phần sân đối phương và hoàn thành cả 2 đường chuyền dài. Không trực tiếp ghi bàn nhưng Hoàng Đức cho thấy khả năng điều tiết và tổ chức lối chơi rất hiệu quả. Đây cũng là một trong những lý do đội tuyển Việt Nam có thể kiểm soát thế trận trước Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0: Ấn tượng tài dùng người HLV Kim Sang-sik

Hai Long, Xuân Mạnh cùng thủ môn Lê Giang Patrik ghi điểm

Ngoài 2 cầu thủ trên, những gương mặt như Xuân Mạnh và thủ môn Lê Giang Patrik cùng nhận 7,7 điểm, trong khi Hai Long được chấm 7,6 điểm.

Xuân Mạnh chơi chắc chắn và đặc biệt hiệu quả trong nhiệm vụ phòng ngự. Anh cũng có đóng góp ở mặt trận tấn công với đường tạt bóng chính xác để Tài Lộc có cơ hội đánh đầu ở cuối hiệp 1.

Trong khung thành, Lê Giang Patrik được chấm 7,7 điểm, với 3 pha cứu thua, tất cả đều đến từ những tình huống trong vòng cấm. Thủ môn Việt kiều còn có 2 lần đấm bóng, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững trước những pha đưa bóng vào khu vực nguy hiểm của Indonesia.

Hai Long được Sofascore chấm 7,6 điểm, nhờ bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 15. Tiền vệ này tận dụng tốt khoảng trống phía sau hàng thủ Indonesia sau đường chuyền của Lê Phạm Thành Long, rồi dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata.

Hoàng Đức (14) và Hai Long cũng có trận đấu xuất sắc ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Số điểm từ Sofascore ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lê Phạm Thành Long cũng có trận đấu đáng khen với 7,5 điểm, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thành Chung cùng nhận 7,2 điểm. Việt Anh có thời điểm phải rời sân để đội ngũ y tế xử lý vết đau sau pha va chạm mạnh, nhưng sau đó vẫn tiếp tục thi đấu. Ở nhóm còn lại, Trương Tiến Anh nhận 6,6 điểm, Tài Lộc 6,5 điểm.

Đáng chú ý nhất là trường hợp Đình Bắc. Tiền đạo này chỉ được Sofascore chấm 5,8 điểm, thấp nhất trong số những cầu thủ đá chính của đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc có 1 cú sút trúng đích nhưng không ghi bàn và đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt. Anh cũng một lần rơi vào thế việt vị. Trong một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam ghi tới 3 bàn, điểm số của Đình Bắc vì thế trở thành chi tiết khá bất ngờ.

Xuân Son vào sân và lập tức tạo dấu ấn

Các cầu thủ vào sân thay người cũng để lại những dấu ấn nhất định. Xuân Son chỉ có 27 phút thi đấu nhưng được Sofascore chấm 7,7 điểm, ngang với Xuân Mạnh và Lê Giang Patrik. Tiền đạo này có 2 cú sút và đều trúng đích. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ở phút 70, Xuân Son nhanh chóng sửa sai bằng pha thoát xuống rồi dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Hoàng Hên nhận 6,8 điểm, Văn Hậu 6,8 điểm và Nhật Minh 6,6 điểm.

Với chiến thắng cách biệt trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua tại bảng A. Hiện thầy trò HLV Kim Sang-sik có 7 điểm sau 3 trận và sẽ gặp Campuchia ở lượt đấu cuối.