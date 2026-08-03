Màn ăn mừng của Hai Long gây sốt, trận Việt Nam đấu Indonesia lập kỷ lục

Hai Long và màn ăn mừng đầy kiêu hãnh

Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn trong cuộc đối đầu Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 tối 3.8 trên sân Pakansari. Chỉ sau 15 phút, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã dẫn trước đối thủ 2-0, trong đó Nguyễn Hai Long để lại dấu ấn đặc biệt.

Phút 15, từ tình huống phản công nhanh, Lê Phạm Thành Long thực hiện đường chọc khe xuyên tuyến rất chính xác để Hai Long thoát xuống bên cánh trái. Tiền vệ sinh năm 2000 tăng tốc vượt qua hàng phòng ngự Indonesia rồi bình tĩnh dứt điểm chìm về góc gần, khiến thủ môn Nadeo Argawinata không thể cản phá.

Đáng chú ý, sau khi ghi bàn, Hai Long không chạy về phía các đồng đội để ăn mừng theo cách quen thuộc. Tiền vệ của CLB Hà Nội hướng về phía khán đài, chỉ tay vào logo màu vàng trên tay áo. Đó là biểu tượng dành cho nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách đội đang giữ ngôi vương khu vực, sau chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Hai Long có màn ăn mừng đặc biệt sau bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Màn ăn mừng của Hai Long nhanh chóng tạo ra sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Hình ảnh tiền vệ Việt Nam chỉ vào biểu tượng nhà vô địch giữa bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Pakansari được chia sẻ rộng rãi.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam phải thi đấu trên sân khách trước một Indonesia được đánh giá là đối thủ khó chịu, hành động của Hai Long càng gây ấn tượng. Nó thể hiện sự tự tin, niềm tự hào và cũng giống như một lời nhắc về vị thế của đội tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á.

Hai Long cũng là một trong những điều chỉnh đáng chú ý của HLV Kim Sang-sik ở trận đấu này. Tiền vệ của CLB Hà Nội được bố trí đá chính bên hành lang trái, hỗ trợ cho Đình Bắc và Tài Lộc.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0: Ấn tượng tài dùng người HLV Kim Sang-sik

Sự lựa chọn của nhà cầm quân người Hàn Quốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Không chỉ trực tiếp ghi bàn, Hai Long còn tham gia tích cực vào những pha pressing và chuyển đổi trạng thái của đội tuyển Việt Nam.

Trước bàn thắng nhân đôi cách biệt, chính Hai Long góp phần vào tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số. Sau khi tuyển Việt Nam gây sức ép và đoạt bóng, anh chuyền cho Hoàng Đức ở khu vực trước vòng cấm. Hoàng Đức sau đó chọc khe để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Hơn 2 triệu người Indonesia xem trực tiếp

Không khí nóng bỏng của trận Việt Nam và Indonesia không chỉ được thể hiện trên sân Pakansari. Cuộc đối đầu giữa hai đội còn thu hút sự quan tâm đặc biệt trên các nền tảng trực tuyến tại Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa dù phải làm khách trên sân Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Theo thông tin được chia sẻ từ trang Extra Time Indonesia, riêng tài khoản YouTube YB đã có hơn 2 triệu người theo dõi trực tiếp trận đấu trong hiệp 1. Con số này được đánh giá là một trong những mức người xem trực tuyến cao nhất đối với một trận đấu của đội tuyển Indonesia.

Sức hút của cuộc đối đầu càng lớn khi Indonesia đang rất được kỳ vọng tại ASEAN Cup 2026. Đội chủ nhà có lực lượng đáng chú ý và được xem là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam tại bảng A.

Đáng chú ý, trận đấu còn thu hút sự quan tâm của Tijjani Reijnders, ngôi sao đang khoác áo Manchester City. Tiền vệ người Hà Lan theo dõi cuộc đối đầu bởi em trai anh, Eliano Reijnders, có tên trong đội hình Indonesia và đá chính trước đội tuyển Việt Nam.