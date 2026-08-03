CLB TP.HCM I thắng Hà Nội trận ‘siêu kinh điển’, vì sao giải nữ VĐQG tạm nghỉ?

K’Thủa tạo khác biệt cho TP.HCM I

Cuộc đối đầu giữa TP.HCM I và Hà Nội I được xem là trận đấu đáng chú ý nhất lượt 10, khi hai đội đều đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch. Trước vòng đấu này, TP.HCM I là những người nắm lợi thế khi hơn Hà Nội I 3 điểm.

Với lợi thế sân nhà cùng vị trí dẫn đầu, TP.HCM I nhập cuộc chủ động nhưng không mạo hiểm đẩy cao đội hình. Hà Nội I cũng lựa chọn cách chơi thận trọng. Đội bóng thủ đô tổ chức đội hình khá kín kẽ, hạn chế tối đa khoảng trống trước khung thành. Chính vì vậy, 45 phút đầu tiên diễn ra giằng co và không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Thế trận chỉ thay đổi sau giờ nghỉ. Phút 51, Trần Thị Thu Thảo dứt điểm chính xác, đưa TP.HCM I vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực, đồng thời buộc Hà Nội I phải mạo hiểm hơn trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Đây cũng là thời điểm những khoảng trống bắt đầu xuất hiện phía sau hàng phòng ngự đội bóng thủ đô.

CLB TP.HCM I (áo đỏ) có trận thắng đậm đối thủ mạnh Hà Nội I ẢNH: VFF

TP.HCM I nhanh chóng tận dụng cơ hội. Phút 63, K’Thủa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước khi chính cầu thủ này tiếp tục lập công ở phút 78, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Với 2 bàn thắng trong trận đấu quan trọng, K’Thủa trở thành cái tên tạo dấu ấn đậm nét nhất. Cú đúp của tiền đạo này cũng giúp TP.HCM I giải quyết gọn gàng đối thủ cạnh tranh trực tiếp và nâng cách biệt với Hà Nội I lên thành 6 điểm.

Hà Nội II hòa kịch tính, Phong Phú Hà Nam thắng Than KSVN

Ở trận đấu cùng lượt, Hà Nội II và TP.HCM II tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Linh Trang và Hoàng Hà lần lượt ghi bàn giúp Hà Nội II dẫn trước 2-0.

TP.HCM II không chấp nhận thất bại và nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Trà Mi đưa đội khách trở lại cuộc chơi, trước khi Như Ý ghi bàn ở phút bù giờ thứ 8, mang về trận hòa 2-2 đầy kịch tính.

TP.HCM II và Hà Nội II (áo vàng) chia điểm ẢNH: VFF

Phong Phú Hà Nam giành 3 điểm thuyết phục ẢNH: VFF

Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm trên sân Cửa Ông sau khi đánh bại Than KSVN với tỷ số 2-0. Hồng Huế và Y Za Lương lần lượt lập công ở các phút 72 và 77, giúp đội bóng Hà Nam tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh phía trên.

Sau lượt trận thứ 10, giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 tạm nghỉ để đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9.