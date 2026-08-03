Đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia, thầy Kim tạo sốc: Đình Bắc đá chính, Xuân Son và Quang Hải dự bị

Đội tuyển Việt Nam tung lực lượng mạnh, quyết lấy 3 điểm

HLV Kim Sang-sik đã chốt xong đội hình chính, trong màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân Pakansari, diễn ra lúc 20 giờ 30 hôm nay (3.8).

Bắt chính vẫn là thủ môn Lê Giang Patrik, người đã sát cánh cùng HLV Kim Sang-sik ở buổi họp báo trước trận. Lê Giang Patrik đã giữ sạch lưới cả 3 trận đã qua cùng đội tuyển, gồm các chiến thắng trước Myanmar (4-0), Timor Leste (7-0) và trận hòa Singapore (0-0). Thủ môn 34 tuổi đã chơi ổn định với 2 pha cứu thua, giúp đội tuyển Việt Nam giữ trận địa trước áp lực của Singapore trong những phút cuối.

Bộ ba trung vệ gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Thành Chung. Hai biên gồm Nguyễn Văn Vĩ (trái) và Trương Tiến Anh (phải). Bộ khung phòng ngự được điều chỉnh hợp lý, để chống đỡ áp lực cực lớn mà Indonesia hứa hẹn mang đến, khi Việt Anh chơi bóng bổng, đọc tình huống tốt.

Đình Bắc vẫn được tin tưởng Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Indonesia ẢNH: MINH TÚ

Như HLV Kim Sang-sik đề cập trước trận, tuyến tiền vệ phải thay đổi. Đó là lý do ông lựa chọn Lê Phạm Thành Long đá cặp cùng Nguyễn Hoàng Đức. Thủ quân Nguyễn Quang Hải ngồi dự bị trận này.

Trên hàng công, Đình Bắc được trao suất đá chính bên cạnh Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Hai Long. Đây là cây "đinh ba" sẽ mang tới sức ép lớn hơn. Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son là "của để dành" cho hiệp 2.

Đội tuyển Việt Nam thua 3 trong 4 trận gần nhất trước Indonesia. Trên sân đối thủ suốt 35 năm qua, Việt Nam cũng chỉ 1 lần hưởng niềm vui chiến thắng. Chuyến làm khách tại Pakansari được dự báo "đi dễ khó về" là vì vậy.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik tự tin khẳng định đội tuyển Việt Nam tới Indonesia để tìm kiếm chiến thắng, chứ không đơn thuần là một trận hòa.

"Chúng tôi nhất định phải thắng Indonesia, dù có áp lực thi đấu trên sân khách và thể lực. Chúng tôi đến Indonesia để thắng, không phải cầu hòa", ông Kim nhấn mạnh.

"Chúng tôi phải thi đấu bằng sức mạnh tinh thần, bằng tất cả sức lực để đạt được mục tiêu. Để xem ý chí quyết thắng của các cầu thủ mạnh mẽ tới đâu. Chúng tôi đang nỗ lực cùng cầu thủ, thông qua phân tích video và huấn luyện để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Đội sẽ có một chiến thuật mới mà chúng tôi rất mong chờ".

Quang Hải dự bị ẢNH: MINH TÚ

Để chắc chắn vào bán kết, đội tuyển Việt Nam cần thắng cả 2 trận gặp Indonesia (20 giờ 30 ngày 3.8) và Campuchia (20 giờ ngày 7.8). Nếu lấy trọn vẹn 6 điểm, chắc chắn Việt Nam đứng tối thiểu là nhì bảng A với 10 điểm, xếp trên Indonesia chỉ có tối đa 9 điểm.

Trong trường hợp không thắng, đội tuyển Việt Nam phải có tối thiểu 1 điểm trước Indonesia, rồi đánh bại Campuchia trong trận hạ màn. Khi ấy, thầy trò ông Kim sẽ khép lại bảng đấu với 8 điểm và chắc chắn đi tiếp nếu Indonesia và Singapore bất phân thắng bại ở lượt cuối.

Nếu Indonesia và Singapore hòa nhau ở trận hạ màn, 3 đội sẽ cùng có 8 điểm, phải phân định thứ hạng bằng hệ số đối đầu.

Trường hợp ngặt nghèo nhất là đội tuyển Việt Nam thua Indonesia. Khi ấy, toàn đội sẽ không còn quyền chủ động trong cuộc đua, kể cả khi có thắng Campuchia trong trận hạ màn.



