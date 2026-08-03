Nhận định, dự đoán tỷ số Myanmar - Lào, ASEAN Cup 2026: Chủ nhà thắng giòn giã

Đội tuyển Myanmar trên cơ

Trước khi chạm trán ở lượt đấu này, đội tuyển Myanmar có 3 điểm khi thua Malaysia 1-2, thắng Philippines 4-1. Trong khi đó đội tuyển Lào thua cả 3 trận trước Thái Lan (0-5), Malaysia (0-4) và Philippines 1-4 và chưa có điểm. Đội tuyển Myanmar vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp trong khi Lào đã chắc chắn bị loại.

Than Paing hứa hẹn tỏa sáng khi cùng đội tuyển Myanmar chạm trán đội tuyển Lào tại vòng bảng ASEAN Cup diễn ra ngày 4.8 trên sân nhà ẢNH: MINH TÚ

Chiến thắng ấn tượng và bất ngờ của Myanmar trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Philippines ở lượt trận trước đó mở ra cơ hội đi tiếp với thầy trò HLV Jorn Andersen. Với dàn cầu thủ khá chất lượng như Maung Maung Lwin, Than Paing, Kyaw Min Oo, Hein Phyo Win, Win Naing Tun, đội tuyển Myanmar có thấy khả năng tấn công hiệu quả. Ngay cả khi gặp đội mạnh như Malaysia, các chân sút Myanmar vẫn "xé lưới" đối thủ. Tuy nhiên họ cũng lộ điểm yếu nơi hàng phòng ngự khi bị thủng lưới ở 5 trận gần nhất (thua tổng cộng 13 bàn).

Sân nhà Thuwunna là điểm tựa quan trọng hứa hẹn giúp đội tuyển Myanmar chơi thăng hoa khi tiếp đón đội tuyển Lào. Chỉ mới ghi 1 bàn thắng và để thủng lưới đến 13 bàn ở 3 trận đã qua tại ASEAN Cup, đội tuyển Lào gây thất vọng lớn với người hâm mộ xứ triệu voi. Lối chơi non nớt, phòng ngự lỏng lẻo khiến đội bóng do HLV Vladica Grujic dẫn dắt sụp đổ trước các đội bóng có khả năng tổ chức lối chơi tốt.

Bên cạnh đó đội tuyển Lào còn gặp khó về lực lượng khi trung vệ Phetdavanh Somsanith bị treo giò, đội trưởng Damoth Thongkhamsavath bỏ ngỏ khả năng ra sân sau chấn thương gặp phải ở trận đấu trước đó với Philippines. Khó khăn chồng chất cùng với việc đã hết cơ hội đi tiếp khiến đội tuyển Lào "lực bất tòng tâm" khi hành quân đến sân nhà của đội tuyển Myanmar. Tuy vậy tinh thần thi đấu luôn là vũ khí của đội tuyển Lào và họ sẽ chơi hết mình vì màu cờ sắc áo.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển Myanmar bất bại trước đội tuyển Lào với 3 trận thắng, 2 trận hòa. Lần gặp nhau gần nhất vào tháng 12.2024, đội tuyển Myanmar thắng Lào với tỷ số 3-2.

Dự đoán tỷ số: Đội tuyển Myanmar thắng Lào 4-1.