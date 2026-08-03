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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Dự đoán tỷ số Indonesia - Việt Nam, ASEAN Cup 2026: Đội khách thắng sít sao

Hoàng Lê
Hoàng Lê
Đội tuyển Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với Indonesia khi chạm trán ở bảng A, ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 3.8 (trực tiếp trên FPT Play, VTV6).

Phong độ của đội tuyển Việt Nam và Indonesia ra sao?

Trước khi chạm trán ở trận đấu mang tính chất then chốt tại bảng A, ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia có phong độ tốt hơn so với đội tuyển Việt Nam. Cụ thể ở lượt trận gần nhất, đội bóng xứ vạn đảo đánh bại Timor Leste với tỷ số 3-0 trong khi đội tuyển Việt Nam để Singapore cầm chân trong trận đấu không có bàn thắng nào được ghi.

Dự đoán tỷ số Indonesia - Việt Nam, ASEAN Cup 2026: Đội khách thắng sít sao- Ảnh 1.

Nguyễn Quang Hải được kỳ vọng phát huy vai trò thủ lĩnh khi cùng đội tuyển Việt Nam làm khách tại Indonesia

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước đó ở lượt trận ra quân tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia thắng Campuchia với tỷ số 5-1. Hồi tháng trước, đội bóng do HLV John Herdman dẫn dắt cũng thắng Mozambique 1-0, thắng Oman 3-0. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam cũng toàn thắng 4 trận trước Timor Leste (7-0), Myanmar (4-0), CLB Gangwon (Hàn Quốc, 2-1), CLB Yongin (Hàn Quốc, 2-1).

Đối đầu gay cấn

Những cuộc chạm trán giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam đều gay cấn. 5 lần đối đầu gần nhất của 2 đội đều có kết quả thắng thua. Cụ thể ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 12.2024, đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia sít sao 1-0.

Dự đoán tỷ số Indonesia - Việt Nam, ASEAN Cup 2026: Đội khách thắng sít sao- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam thể hiện quyết tâm cao khi chạm trán Indonesia tại ASEAN Cup

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vào tháng 3.2024, đội tuyển Việt Nam và Indonesia có 2 lần chạm trán với chiến thắng đều thuộc về đội bóng xứ vạn đảo với các tỷ số lần lượt là 3-0 và 1-0. Xa hơn vào tháng 1.2024, đội tuyển Việt Nam cũng thất thủ trước Indonesia với tỷ số 0-1.

Dàn sao hứa hẹn tỏa sáng

Bên cạnh ưu thế sân nhà, đội tuyển Indonesia còn sở hữu dàn tuyển thủ chất lượng với nhiều cầu thủ nhập tịch. Trong đó tiền đạo cao 1,96 m Mitchell Lee Baker đang thể hiện phong độ săn bàn hủy diệt khi đã bỏ túi 4 bàn sau 2 trận. Tiền vệ Thom Haye với khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công hiệu quả. 3 kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở ASEAN Cup lần này cho thấy vai trò quan trọng của Thom Haye trong lối chơi của Indonesia. Ngoài ra đội tuyển Indonesia còn có Ivar Jenner nhạy bén, Eliano Reijnders leo biên hiệu quả...

Với đội tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Xuân Mạnh đang tạo sự an tâm cho khung thành thủ môn Lê Giang Patrik. Cũng nhờ đó đội tuyển Việt Nam chưa thua bàn nào sau 2 trận đã qua tại ASEAN Cup. Trên hàng công, Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức làm bệ phóng cho Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc. Các ngôi sao trên hàng công đội tuyển Việt Nam hứa hẹn thi đấu bùng nổ, tỏa sáng trong trận đấu quan trọng với Indonesia.

Dự đoán tỷ số trận đấu: Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 2-1.

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