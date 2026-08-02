Nhận định bóng đá Indonesia - Việt Nam, ASEAN Cup 2026: Bản lĩnh nhà vô địch

Thử thách lớn với đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Indonesia đã thi đấu 2 trận ở bảng A, lần lượt vượt qua Campuchia 5-1, Timor Leste 3-0. Đội tuyển Việt Nam cũng trải qua 2 trận đấu với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste và để Singapore cầm chân 0-0. Singapore tạm dẫn đầu bảng đấu này với 7 điểm (đá nhiều hơn 1 trận so với Indonesia và Việt Nam), Indonesia xếp nhì với 6 điểm và Việt Nam xếp hạng ba với 4 điểm.

Nguyễn Đình Bắc quyết tâm trở lại cùng đội tuyển Việt Nam khi làm khách tại Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cuộc cạnh tranh vị trí nhất, nhì cùng 2 tấm vé vào bán kết ASEAN Cup chủ yếu diễn ra giữa Việt Nam và Indonesia và Singapore. Việc để Singapore cầm chân ở lượt trận vừa qua đặt thầy trò HLV Kim Sang-sik vào tình thế khá khó khăn, cần ít nhất có kết quả hòa trước Indonesia để nắm quyền tự quyết trong lượt trận cuối.

Muốn có được kết quả tốt trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung nơi hàng phòng ngự. Thủ môn Lê Giang Patrik cùng hàng thủ đội tuyển Việt Nam vận hành chắc chắn ở 2 trận đấu đã qua, chưa để thủng lưới nhưng Indonesia là đội bóng có hàng công mạnh, dự báo gây ra nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cần giải bài toán hiệu quả trên hàng tấn công khi Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc không thể ghi bàn ở trận đấu vừa qua trước Singapore.

Báo Indonesia đánh giá cao đội tuyển Việt Nam trước trận cầu quyết định ở ASEAN Cup

Indonesia đối mặt áp lực

Ở lượt trận gần nhất, đội tuyển Indonesia vượt qua Timor Lester 3-0 nhưng đó là trận đấu mà đội bóng xứ vạn đảo bị chê nhiều hơn khen. Lối chơi rời rạc, triển khai tấn công thiếu sức sống khiến Indonesia dù chơi hơn người trước Timor Leste nhưng bàn thắng chỉ đến từ sau phút 74. Tuy nhiên cũng cần thấy khi chủ động đẩy cao tốc độ, hàng công Indonesia trở nên sắc bén. Việc họ ghi 3 bàn thắng chỉ trong vòng 7 phút trước Timor Leste cho thấy sức mạnh nơi hàng công của đội tuyển Indonesia.

HLV John Herdman nắm trong tay đội hình chất lượng cùng lối chơi đa dạng khi kết hợp các miếng đánh trên nền tảng kỹ thuật, thể lực một cách nhuần nhuyễn. Việc có lợi thế sân nhà, lại sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, Indonesia quyết tâm đánh bại Việt Nam để sớm giành vé vào bán kết. Tuy nhiên việc chơi trên sân nhà với sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ cũng tạo ra áp lực không nhỏ với đội tuyển Indonesia.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển Indonesia thắng 3, thua 2 trước Việt Nam. Ở lần đối đầu gần nhất hồi tháng 12.2024, đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 1-0. Tuy nhiên ở 3 trận còn lại trong năm 2024, Indonesia đều đánh bại đội tuyển Việt Nam. Màn tái đấu lần này hứa hẹn hấp dẫn, gay cấn và quyết liệt. Nếu trở lại đúng phong độ, nhà đương kim vô địch là đội tuyển Việt Nam hứa hẹn giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách.