Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Indonesia mới nhất: Trận cầu sinh tử của đội khách, xem kênh nào?

Trận cầu tâm điểm giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia thuộc lượt trận thứ tư bảng A giải ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 3.8 trên sân vận động Pakansari (Bogor, Indonesia). Đây là màn chạm trán có tính chất rất quan trọng đối với cả hai đội, ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé góp mặt ở bán kết giải đấu khu vực.

Cuộc so tài giữa Việt Nam và Indonesia được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV7, VTV6, FPT Play, TV360 và ứng dụng VTVgo.

Đội tuyển Việt Nam buộc phải có điểm trước Indonesia ẢNH: FPT PLAY

Đội tuyển Việt Nam hiện xếp hạng ba bảng A

Cục diện bảng A sau ba lượt trận đang trở nên vô cùng căng thẳng khi Singapore tạm dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận, Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lúc này đang nằm ngoài nhóm sẽ giành quyền vào bán kết khi xếp thứ ba với 4 điểm sau 2 lần ra sân.

Với trận hòa 0-0 đáng tiếc trên sân nhà Mỹ Đình trước Singapore, thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi vào tình thế không được phép thất bại. Để duy trì quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết, đội tuyển Việt Nam buộc phải giành ít nhất 1 điểm ngay trên đất Indonesia trước khi trở về sân nhà tiếp đón Campuchia ở lượt trận cuối cùng. Một trận thua ở xứ sở vạn đảo sẽ khiến đội bóng sao vàng đánh mất thế chủ động và đối mặt với nguy cơ rủi ro rất lớn.

Thử thách dành cho đội tuyển Việt Nam là hết sức nặng nề bởi Indonesia đang thể hiện phong độ cao cùng sức mạnh đáng gờm tại giải đấu năm nay. Đội bóng xứ vạn đảo đã toàn thắng cả hai trận đầu tiên, ghi tới 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. HLV John Herdman sở hữu hàng công bùng nổ. Bên cạnh đó, việc được thi đấu trên sân nhà Pakansari cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả sẽ tạo nên áp lực cực lớn lên các cầu thủ Việt Nam.