Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cạnh tranh quyết liệt với sao nhập tịch Indonesia, Malaysia

Sau hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng ASEAN Cup 2026, màn so tài giữa các chân sút hàng đầu khu vực đã sớm tăng nhiệt. Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn đang chứng kiến sự cạnh tranh của 3 cầu thủ cùng sở hữu 3 pha lập công. Trong đó, đội tuyển Việt Nam góp mặt 1 cái tên là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Chân sút sinh năm 2004 là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại giải đấu lớn nhất khu vực năm nay. Màn trình diễn tỏa sáng của tiền đạo gốc Nghệ An đã góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste trong trận ra quân.

Đình Bắc bỏ túi 3 bàn, trong khi Hoàng Hên cũng lập cú đúp ở trận ra quân của đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, Đình Bắc nhanh chóng phải chia sẻ vị trí dẫn đầu với các ngôi sao nhập tịch của Indonesia và Malaysia. Tiền đạo Mitchell Lee Baker khiến CĐV xứ vạn đảo bùng nổ khi ghi liền 3 bàn thắng ngay trong trận ra mắt đội tuyển Indonesia, mang về chiến thắng đậm đà 5-1 trước Campuchia.

Bên cạnh Baker, chân sút nhập tịch Paulo Josue của Malaysia cũng duy trì hiệu suất săn bàn ổn định với 3 pha lập công sau 3 trận đấu. Josue ghi cú đúp vào lưới Myanmar (Malaysia thắng 2-1) và 1 bàn thắng trong cuộc chạm trán với Lào (Malaysia thắng 4-0).

Đình Bắc có cơ hội cải thiện thành tích khi đội tuyển Việt Nam gặp Singapore

Cục diện cuộc đua vua phá lưới dự báo sẽ còn biến động mạnh mẽ ở các lượt trận tiếp theo khi các ứng viên đều đứng trước cơ hội lớn để gia tăng thành tích. Đình Bắc sẽ có dịp cải thiện số bàn thắng khi cùng đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại giải gặp Singapore, lúc 20 giờ ngày 31.7.

Trong khi đó, Mitchell Lee Baker cũng nắm giữ lợi thế không nhỏ khi đội tuyển Indonesia đối đầu với đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều là Timor Leste, lúc 17 giờ ngày 31.7.

Cuộc cạnh tranh giữa chân sút đội tuyển Việt Nam và những ngôi sao nhập tịch hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều diễn biến kịch tính cho người hâm mộ trong hành trình chinh phục ngai vàng ASEAN Cup 2026.