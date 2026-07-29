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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Philippines, Pakistan: FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ cực hay

Nghi Thạo
Nghi Thạo
Theo thông tin chính thức từ FIFA, đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 và nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam thuộc Division 1

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu bóng đá quốc tế quy mô khu vực lần đầu tiên do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với giải vô địch Đông Nam Á truyền thống (ASEAN Cup, hay trước đây là AFF Cup). Giải đấu diễn ra trong khung lịch FIFA Days từ ngày 24.9 đến 3.10, tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, kết quả các trận đấu cũng sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Một điểm mới đáng chú ý của FIFA ASEAN Cup là quy mô được mở rộng vượt ra ngoài phạm vi các thành viên thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Bên cạnh các đội tuyển thuộc AFF, giải đấu năm nay có thêm 2 đội khách mời là Pakistan và Hồng Kông, qua đó mở rộng tính cạnh tranh và tăng thêm cơ hội cọ xát quốc tế cho các đội tuyển trong khu vực.

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Philippines, Pakistan: FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ cực hay- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam tranh tài ở Division 1 của giải FIFA ASEAN Cup 2026

ẢNH: VFF

Theo công bố của FIFA, giải đấu được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2. Các trận đấu của Division 1 sẽ diễn ra tại Indonesia, trong khi Division 2 được tổ chức tại Hồng Kông.

Đội tuyển Việt Nam tranh tài hạng Division 1 và nằm ở bảng B cùng Pakistan, Thái Lan và Philippines. Bảng A của Division 1 gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Tại Division 2, bảng A có Hồng Kông, Myanmar và Brunei; bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor Leste.

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Philippines, Pakistan: FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ cực hay- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ Thái Lan đầy duyên nợ

ẢNH: VFF

Việc áp dụng mô hình hai hạng đấu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh của giải đấu khi các đội tuyển có trình độ tương đồng được đối đầu thường xuyên hơn, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và hạn chế những trận đấu có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp. Đồng thời, mô hình này cũng tạo thêm động lực để các đội tuyển nỗ lực duy trì vị trí hoặc hướng tới mục tiêu thăng hạng trong các mùa giải tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc thi đấu với các đối thủ có trình độ tương đồng được kỳ vọng sẽ giúp các đội tuyển tối ưu cơ hội tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Đối với các đội thuộc Division 2, đây cũng là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng bước thu hẹp khoảng cách chuyên môn và hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất thăng hạng. Trong khi đó, những cuộc đối đầu giữa các đội tuyển hàng đầu khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia hứa hẹn sẽ gia tăng sức hấp dẫn của giải đấu đối với người hâm mộ và giới truyền thông.

Theo thông báo của FIFA, lịch thi đấu chính thức và điều lệ giải sẽ được công bố trong thời gian tới. Hiện tại, các liên đoàn thành viên AFF đang triển khai các thủ tục đăng ký tham dự theo hướng dẫn của FIFA để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi giải đấu khởi tranh.

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