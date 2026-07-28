Kịch tính đua Vua phá lưới ASEAN Cup: Nguyễn Đình Bắc gặp 'đối cứng' cao gần 2m

Nguyễn Đình Bắc gọi, Lee Baker trả lời

Ngay từ những lượt trận đầu tiên của ASEAN Cup 2026, cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới đã sớm bùng nổ. Đội tuyển Việt Nam nhanh chóng khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch bằng chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste trong ngày ra quân giải đấu khu vực. Ở trận này, Nguyễn Đình Bắc rực sáng với một cú hat-trick đẳng cấp.

Chân sút Việt Nam gọi và tiền đạo Indonesia đã có câu trả lời hết sức thuyết phục. Nguyễn Đình Bắc đã có đối trọng khi bóng đá xứ vạn đảo trình làng "vũ khí hạng nặng" mang tên Mitchell Lee Baker.

Đình Bắc hiện dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với cú hat-trick đẳng cấp ở trận ra quân ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở trận thắng Campuchia 5-1 vào tối 27.7, tiền đạo sở hữu chiều cao 1,96 m này đã ghi liền 3 bàn thắng ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Qua đó, Baker chính thức vươn lên chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn với Đình Bắc. Sự xuất hiện của chân sút sinh năm 2006 bên phía đội bóng xứ vạn đảo hứa hẹn tạo nên màn so kè về khả năng săn bàn vô cùng hấp dẫn giữa hai ngòi nổ tấn công tài năng.

Bên cạnh Đình Bắc và Baker đang dẫn đầu với 3 pha lập công, bảng xếp hạng Vua phá lưới hiện tại còn ghi nhận sự bám đuổi của nhóm cầu thủ sở hữu 2 bàn thắng. Cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam Đỗ Hoàng Hên cũng sớm bỏ túi 2 bàn thắng. Tiền đạo trẻ Kakana Khamyok (Thái Lan), chân sút gốc Brazil Paulo Josue (Malaysia) và Ilhan Fandi (Singapore) cũng đang sở hữu 2 pha lập công.

Tiền đạo cao 1,96 m Lee Baker lập hat-trick ngay trong ngày ra mắt đội tuyển Indonesia ẢNH: NAM TRUNG

Cách biệt về số bàn thắng giữa các vị trí trong danh sách Vua phá lưới rất mong manh, trong khi chặng đường phía trước của ASEAN Cup 2026 vẫn còn dài. Cuộc đua cá nhân của những cây săn bàn xuất sắc hứa hẹn sẽ kịch tính hơn nữa khi nhiều "sát thủ" hàng đầu vẫn đang sẵn sàng tăng tốc.

Ngoài Đình Bắc và Hoàng Hên, đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó chân sút rất lợi hại là Nguyễn Xuân Son (đang có 1 bàn) được đánh giá sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.