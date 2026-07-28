Đội tuyển Việt Nam đòi lại ngôi đầu bảng: Đối diện thử thách nào?

Đội tuyển Việt Nam mất ngôi đầu, nhưng đá ít hơn 1 trận

Tại lượt trận thứ hai bảng A giải ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam không ra sân. Hai trận đấu diễn ra trong tối 27.7 là Singapore gặp Timor Leste, trong khi Indonesia chạm trán Campuchia. Đội tuyển Singapore có chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0. Ở trận đấu muộn hơn, Indonesia thị uy sức mạnh trong trận ra quân giải đấu khu vực khi đánh bại Campuchia với tỷ số đậm 5-1.

Sau 2 lượt trận, Singapore lúc này tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A với 2 trận toàn thắng, có 6 điểm và hiệu số +3. Vị trí nhì bảng A thuộc về đội tuyển Việt Nam với 3 điểm và hiệu số +7. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đá ít hơn Singapore 1 trận.

Bảng xếp hạng bảng A sau 2 lượt trận ẢNH: ASEAN FOOTBALL

Đội tuyển Indonesia dù có chiến thắng giòn giã trong ngày ra quân, nhưng vẫn không thể chen chân vào hai vị trí dẫn đầu bảng A. Đội bóng xứ vạn đảo hiện đứng hạng ba với 3 điểm và hiệu số +4. Vị trí thứ tư và cuối cùng bảng A lần lượt thuộc về Campuchia (0 điểm, hiệu số -5) và Timor Leste (0 điểm, hiệu số -9).

Thầy trò ông Kim tái chiếm vị trí số 1 khi nào?

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ có hội đòi lại ngôi đầu khi ra sân ở lượt trận thứ ba. Muốn làm được điều này, đội tuyển Việt Nam phải đối mặt với 2 thử thách mang tên Singapore (trực tiếp) và Indonesia (gián tiếp).

Ở lượt trận thứ ba, Nguyễn Xuân Son và các đồng đội chạm trán với đối thủ trực tiếp Singapore vào lúc 20 giờ ngày 31.7. Đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải thắng Singapore nếu muốn trở lại với vị trí đầu tiên của bảng A.

Tuy nhiên, việc đánh bại Singapore là điều kiện cần để đội tuyển Việt Nam tái chiếm ngôi số 1 bảng A. Điều kiện đủ là ở trận đấu cùng lượt, Indonesia có thể thắng đậm Timor Leste, nhưng hiệu số bàn thắng bại của đội bóng xứ vạn đảo không được cao hơn Việt Nam. Trận đấu giữa Indonesia và Timor Leste diễn ra lúc 17 giờ ngày 31.7.