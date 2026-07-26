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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tại sao đội tuyển Việt Nam nghỉ lượt hai ASEAN Cup: Khi nào tái xuất, phát trực tiếp ở đâu?

Thu Bồn
Thu Bồn
Đội tuyển Việt Nam không ra sân ở lượt trận thứ hai của bảng A giải ASEAN Championship 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tái xuất tại lượt trận thứ ba khi đụng độ Singapore trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam có quãng nghỉ 6 ngày

Đội tuyển Việt Nam có màn ra quân bùng nổ tại sân trung lập Chonburi - Thái Lan khi đánh bại Timor Leste với tỷ số đậm 7-0. Trong đó, Đỗ Hoàng Hên (cú đúp), Nguyễn Đình Bắc (hat-trick), Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Quang Hải là những cái tên đã tỏa sáng giúp đội bóng sao vàng giành 3 điểm.

Vì bảng đấu tại ASEAN Cup 2026 gồm 5 đội, nên mỗi lượt trận sẽ có 1 đội không ra sân. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam được nghỉ ở lượt trận thứ hai. Thầy trò ông Kim sẽ tái xuất sân chơi khu vực bằng màn chạm trán với đội tuyển Singapore vào 20 giờ ngày 31.7.

Tại sao đội tuyển Việt Nam nghỉ lượt hai ASEAN Cup: Khi nào tái xuất, phát trực tiếp ở đâu?- Ảnh 1.

Đình Bắc (9) tỏa sáng trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở trận này, đội tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội). Cuộc so tài này được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, VTV và TV360.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm dẫn đầu bảng A

Lượt trận thứ hai của bảng A diễn ra vào ngày 27.7 với 2 trận đấu: Singapore gặp Timor Leste (18 giờ), trong khi Indonesia chạm trán Campuchia (20 giờ 30). Lượt đấu này chứng kiến màn ra quân của đội bóng xứ sở vạn đảo tại giải khu vực.

Xuân Son - Hoàng Hên điển trai ngời ngời, về nước sau màn ra quân ấn tượng ở ASEAN Cup 2026

Sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Championship 2026. Với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +7.

Singapore xếp nhì bảng A khi sở hữu 3 điểm và hiệu số +1, nhờ chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 trước Campuchia ngày ra quân. Indonesia xếp thứ ba (0 điểm, hiệu số 0) dù chưa đấu trận nào. Campuchia (0 điểm, hiệu số -1) và Timor Leste (0 điểm, hiệu số -7) lần lượt xếp hạng tư và hạng năm bảng A.

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