Không bất ngờ với Hoàng Hên

Đa năng và hoàn hảo

Ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 vào ngày 24.7, Hoàng Hên ghi liền 2 bàn ngay trong hiệp 1 cùng khả năng kiểm soát khu vực hành lang trong bên cánh phải gần như hoàn hảo, được Sofascore chấm 9,2 điểm. Nhờ cường độ vận động không biết mệt mỏi suốt 90 phút, anh còn được Ban tổ chức ASEAN Cup 2026 vinh danh là "Cầu thủ năng nổ nhất" (Most Energetic Player) trận đấu. Với bản đồ nhiệt mô tả phạm vi hoạt động rộng khắp chiều dọc hành lang cánh trái, từ phần sân nhà cho tới sát vòng cấm đối phương, Hoàng Hên đã làm tốt cả 2 vai trò tấn công và hỗ trợ phòng ngự.

Đỗ Hoàng Hên sắc bén sẽ giúp đội tuyển VN đạt hiệu suất ghi bàn tốt ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Điểm đặc biệt giúp Hoàng Hên trở thành quân bài chiến thuật linh hoạt trong tay HLV Kim Sang-sik chính là khả năng chơi nhiều vị trí. Phần lớn thời gian, anh đảm nhiệm vai trò tiền đạo cánh trái; nhưng khi đội tuyển VN thay đổi sơ đồ chiến thuật, Hoàng Hên hoàn toàn có thể bó vào giữa để đá cặp tiền đạo cùng Nguyễn Xuân Son.

Trong màu áo CLB Bình Định trước đây, anh thậm chí từng chơi rất xuất sắc ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ở CLB Nam Định hay hiện tại là CLB Hà Nội, cầu thủ sinh năm 1994 tỏa sáng trong vai trò một tiền vệ tấn công. Chính sự đa năng hiếm có này giúp Hoàng Hên trở thành mảnh ghép khó thay thế, mang lại cho HLV Kim Sang-sik nhiều phương án xoay chuyển lối chơi tùy theo diễn biến từng trận đấu trong hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026.

Phong độ "hủy diệt"

Phong độ ấn tượng hiện tại của Hoàng Hên không phải điều gì bất ngờ, bởi trước khi lên đội tuyển VN, anh đã có màn trình diễn cá nhân thuộc hàng ấn tượng bậc nhất V-League. Tiền đạo gốc Brazil phải ngồi ngoài tới 9 vòng đấu đầu tiên của mùa 2025 - 2026 để hoàn tất thủ tục nhập tịch, và chỉ chính thức ra mắt CLB Hà Nội vào ngày 16.11.2025. Đó là còn chưa kể ở giai đoạn sau của mùa 2024 - 2025, anh không được CLB Nam Định đăng ký thi đấu. Nhiều người lo ngại Hoàng Hên sẽ mất rất nhiều thời gian để trở lại. Nhưng không, anh lập tức tỏa sáng.

Trong phần còn lại của mùa giải năm nay, anh vẫn kịp ghi 11 bàn và có 8 pha kiến tạo, trở thành cầu thủ đóng góp bàn thắng trực tiếp (bàn thắng + kiến tạo) nhiều nhất toàn giải với 19 lần, theo thống kê của Sofascore. Hoàng Hên cũng là cầu thủ được chấm điểm cao nhất V-League, đạt trung bình 7,73 điểm/trận trên Sofascore, sở hữu hiệu suất ghi bàn 0,69 bàn/trận.

Trong phần còn lại của ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN chắc chắn sẽ đối diện những đối thủ có đẳng cấp cao hơn hẳn Timor Leste, tiêu biểu như Indonesia ở vòng bảng, hay Thái Lan, Malaysia… nếu đi tới vòng bán kết, chung kết. Đó cũng là lúc bài toán duy trì phong độ với Hoàng Hên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vốn đã khẳng định đẳng cấp từ lâu và gần như nắm chắc suất đá chính đội tuyển VN, Hoàng Hên không còn phải chứng minh năng lực bản thân. Điều người hâm mộ chờ đợi ở anh lúc này là khả năng giữ vững sự bùng nổ đã có trước Timor Leste, để tiếp tục tỏa sáng trước những hàng thủ chắc chắn và giàu kinh nghiệm hơn.

Một Hoàng Hên duy trì được sự sắc bén cùng nền tảng thể lực sung mãn xuyên suốt giải đấu sẽ là nhân tố quan trọng bậc nhất, góp phần giúp đội tuyển VN hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.