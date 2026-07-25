Đội tuyển Việt Nam ra quân ấn tượng, truyền thông Indonesia và Thái Lan thán phục

Điều lần đầu với đội tuyển Việt Nam

Tờ Bola Sport của Indonesia nhận xét thẳng: "3 tiền đạo hàng đầu của đội tuyển Việt Nam gửi lời đe dọa đến đội tuyển Indonesia ở ASEAN Cup 2026. Chỉ riêng các tiền đạo này đã ghi đến 6 bàn thắng vào lưới Timor Leste. Nguyễn Đình Bắc ghi được 3 bàn thắng, trong khi 2 cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son cũng đóng góp tổng cộng 3 bàn (Hoàng Hên ghi 2 bàn và Xuân Son ghi 1 bàn). Cả 3 cầu thủ này đều xuất hiện trong đội hình xuất quân của đội tuyển Việt Nam. Kết quả là, họ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thắng đậm Timor Leste đến 7-0, trong ngày ra quân của họ tại ASEAN Cup 2026".

Đội tuyển Việt Nam về nước Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Việc HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam chủ động bố trí đến 3 tiền đạo Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc trong đội hình xuất phát cho thấy ông Kim quyết tâm xây dựng lối đá tấn công cho đội bóng của mình tại giải năm nay. Ngay phía sau các tiền đạo nói trên, đội tuyển Việt Nam có thêm các tiền vệ Quang Hải và Hoàng Đức, họ đều là những cầu thủ tấn công xuất sắc. Điều đó phản ánh nhân sự ở tuyến trên của đội tuyển Việt Nam rất dồi dào.

Tờ Bola Sport nói về sự áp đảo của đội tuyển Việt Nam so với đối thủ: "Đội tuyển Việt Nam dồn ép Timor Leste về phần sân nhà trong hầu hết trận đấu, họ kiểm soát bóng đến 60%. Hiệp một của trận đấu với Timor Leste là hiệp một bùng nổ nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, đội tuyển Việt Nam có hai cầu thủ ghi được 2 bàn thắng trở lên trước giờ nghỉ giữa hiệp".

Nhân sự dồi dào

Đấy là những chi tiết phản ánh sức tấn công mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Thậm chí, những cái tên gồm Đình Bắc, Hoàng Hên, Xuân Son, Quang Hải và Hoàng Đức vẫn chưa phải là toàn bộ những tinh hoa trên hàng tấn công mà đội tuyển Việt Nam đang có. Đặc biệt, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc vẫn chưa thi đấu phút nào.

Tiền đạo Tài Lộc được báo Thái Lan đánh giá cao, dù anh chưa ra sân Ảnh: VFF

Tờ Siam Sport của Thái Lan tinh ý phát hiện ra điều này. Siam Sport phân tích: "Dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam có kế hoạch rất rõ ràng cho giải đấu năm nay. Họ triệu tập những cầu thủ có chất lượng tốt nhất nền bóng đá cho chuyến tập huấn hồi tháng 6 vừa rồi. Sau đó, toàn đội sang Hàn Quốc rèn luyện thể lực và thi đấu cọ xát. Đội tuyển Việt Nam được tăng cường thêm các tiền đạo nhập tịch rất lợi hại gồm Nguyễn Xuân Son (trước đây mang tên Rafaelson), Nguyễn Tài Lộc (trước đây có tên Geovane Magno) và Đỗ Hoàng Hên (trước có tên Hendrio)".

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng cao, cộng thêm dàn nội binh dày dạn kinh nghiệm, đội tuyển Việt Nam được đánh giá rất cao tại giải năm nay. Chính tờ Siam Sport thừa nhận: "Nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam mới là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch, trong khi Thái Lan là đối thủ đáng gờm nhất trong số những đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam".